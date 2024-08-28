كابيتال بنك يفوز بجائزة أفضل بنك في إدارة النقد في الأردن لعام 2024 من “ذا ديجيتال بانكر”

وطنا اليوم-حصد كابيتال بنك مؤخراً جائزة “أفضل بنك في إدارة النقد في الأردن” وذلك خلال حفل توزيع جوائز الابتكار في المعاملات المصرفية العالمية 2024 الذي نظمته مجلة “ذا ديجيتال بانكر”.

وتعد هذه الجائزة بمثابة شهادة على تميز خدمات ومنتجات إدارة النقد التي يقدمها كابيتال بنك لعملائه من قطاع الشركات، حيث تم تصميم هذه الحلول لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء، وضمان أفضل إدارة للسيولة ورأس المال العامل بطرق مبتكرة، سهلة وآمنة.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال رئيس قطاع الشركات في مجموعة كابيتال بنك، ياسر كليب: “سعداء بهذا التقدير الذي يعكس مكانة البنك الرائدة والتزامه المستمر بتوفير حلول مبتكرة في إدارة النقد من خلال تقديم خدمات ومنتجات تتجاوز توقعات عملائنا من الشركات لتعزيز أعمالهم وأن نكون جزءاً من رحلة نجاحهم”.

من جانبه، أعرب مدير إدارة المعاملات المصرفية في مجموعة كابيتال بنك، زيد الكردي عن شكره وتقديره لمجلة “ذا ديجيتال بانكر”، موضحاً أن هذه الجائزة تؤكد نهج البنك الدؤوب لتحقيق التميز والابتكار في المعاملات المصرفية وإدارة النقد، وتقديم منتجات وخدمات متميزة تتجاوز توقعات العملاء.

وأضاف الكردي: “إن مجموعة كابيتال بنك تتبنى مجموعة شاملة من حلول ومنتجات إدارة النقد تعزز علاقاتنا مع العملاء وتعزز الصحة المالية والكفاءة التشغيلية. هذه الحلول المبتكرة تبرهن على التزامنا بالاستفادة من التكنولوجيا لتوفير منتجات متطورة وفعالة.”

بدورها، أشادت مجلة “ذا ديجيتال بانكر” بـ “كابيتال بنك” لريادته في تقديم حلول مبتكرة لإدارة النقد، والتزامه بتطوير منتجات وخدمات مصرفية متطورة، مؤكدة أن الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك مصممة بعناية لتلبية الاحتياجات الخاصة بعملائه من الشركات، لا سيما في مجالات إدارة السيولة، وتعزيز التدفق النقدي، وتيسير المعاملات الدولية.

يقوم نهج كابيتال بنك على فلسفة تتمحور حول العميل، حيث يسعى لفهم احتياجات عملائه من الشركات وتحدياتهم بشكل عميق. ومن خلال الاستماع الفعال لهم وسعيه المستمر للابتكار، يضمن البنك أن حلوله تلبي احتياجاتهم الحالية وتستبق متطلباتهم المستقبلية. هذه الفلسفة هي الأساس الذي قامت عليه علاقات قوية وطويلة الأمد بين البنك وعملائه مبنية على الثقة والنجاح المتبادل.

ومن الجدير ذكره أن جوائز مجلة (ذا ديجيتال بانكر) تعمل على تكريم وتقدير المؤسسات المالية البارزة في العالم، التي تتميز بمعايير وقدرات عالية في مجالات تخصصها، تحظى بشهرة عالمية، ويشارك في عملية اختيارها مجموعة من الاستشاريين البارزين والخبراء المتخصصين على الصعيد الدولي؛ حيث يقومون بمراجعة الطلبات المقدمة ويختارون الفائزين بالجوائز وفقاً لمجموعة صارمة من المعايير.