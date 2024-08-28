العين المهندس عبدالحكيم الهندي يكتب : الأردن في طليعة مكافحة الإرهاب

كتب العين المهندس عبدالحكيم الهندي:

في تجربة ملهمة ومليئة بالفخر، أتيحت لي الفرصة لحضور ندوة استثنائية نظمها مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة – كاسوتك، والتي تمحورت حول الإرهاب وتداعياته الأمنية والسياسية والاقتصادية. هذه الندوة، التي انعقدت كجزء من فعاليات النسخة الثالثة عشرة من مسابقة المحارب الدولية، لم تكن مجرد تجمع عادي للخبراء، بل كانت منصة لتبادل الأفكار والاستراتيجيات المتقدمة في مجال مكافحة الإرهاب.

ومن اللحظة الأولى التي دخلت فيها إلى قاعة الندوة، كان هناك شعور واضح بالفخر والاعتزاز بالدور الذي يلعبه سيدي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، في قيادة الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب. رؤية جلالته تعتمد على نهج شامل لمواجهة الإرهاب، يتجاوز العمل العسكري التقليدي ليشمل الأبعاد الفكرية والسياسية والاقتصادية. هذه الرؤية الثاقبة لجلالته وضعت الأردن في موقع متقدم كأحد الركائز الأساسية في التحالفات الدولية لمحاربة التطرف.

وعلى نفس القدر من الأهمية، جاء دور سيدي حضرة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد المعظم، والذي يمثل الجيل الجديد من القادة الذين يسعون لتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي. من خلال مبادراته المتعددة، يسعى سموه إلى إشراك الشباب في الحوار العالمي ضد التصدي لخطاب الكراهية والتطرف، ليكونوا جزءًا من الحلول المستقبلية. هذه الجهود ترسخ مكانة الأردن كمنارة للاستقرار والفكر المعتدل في منطقة مليئة بالتحديات.

لا يمكن الحديث عن مكافحة الإرهاب دون الإشادة بالدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حماية الوطن. لقد أثبتت هذه المؤسسات قدرتها الفائقة على التصدي للتحديات الأمنية التي يفرضها الإرهاب، مستندةً إلى عقيدة عسكرية وأمنية راسخة تُعززها التكنولوجيا الحديثة والتدريب المتقدم. ففي كل مرة تواجه فيها المملكة تهديداً إرهابياً، تظهر كفاءة هذه القوات في حماية الأمن والاستقرار، مما يجعلها نموذجاً يحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي.

الندوة لم تقتصر على مناقشة الجوانب الأمنية فقط، بل توسعت لتشمل التداعيات الاقتصادية والسياسية للإرهاب. فقد قدمت وزارة الاتصال الحكومي استراتيجيات فعالة لتفكيك الدعاية الإرهابية من خلال الإعلام، بما يسهم في تحصين المجتمعات ضد الأفكار المتطرفة. كما تم استعراض جهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في تعزيز الأمن السيبراني وتطوير أنظمة حماية محلية لمواجهة التهديدات الإلكترونية.

أحد أبرز محاور الندوة كان التأكيد على أهمية التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، وهو الدور الذي تتبناه وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بشكل فعال. من خلال تعزيز العلاقات العسكرية والأمنية مع مختلف دول العالم، يسعى الأردن إلى تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب على نطاق عالمي.

هذه الندوة كانت بمثابة تأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه الأردن، تحت قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وسيدي حضرة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد المعظمين حفظهم الله ورعاهم، في حماية العالم من خطر الإرهاب. بفضل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، يظل الأردن قلعةً حصينة في وجه الإرهاب والتطرف. إن الالتزام الملكي برؤية شاملة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب، يعزز من مكانة الأردن كقوة محورية في الجهود الدولية لحفظ الأمن والاستقرار. هذه الندوة كانت شهادة على قدرة الأردن في مواكبة التحديات العالمية، وتقديم نموذج يحتذى به في العمل الجماعي والتعاون الدولي لمواجهة أخطر التهديدات التي تواجه الإنسانية اليوم.