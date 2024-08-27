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بنك صفوة الإسلامي يفتتح أحدث فروعه في منطقة الرصيفة / الجبل الشمالي

منذ 21 ثانية
بنك صفوة الإسلامي يفتتح أحدث فروعه في منطقة الرصيفة / الجبل الشمالي

وطنا اليوم:افتتح بنك صفوة الإسلامي مؤخراً فرعه الرابع والأربعين في المملكة، وذلك في في منطقة الرصيفة- الجبل الشمالي والتي تعتبر من المناطق الحيوية والأكثر نشاطاً على المستوى التجاري والصناعي.
ويأتي افتتاح فرع الرصيفة المصمم وفقاً للنموذج الموحّد لفروع البنك، في إطار استراتيجية البنك للانتشار التي يعمل من خلالها على إثراء شبكة فروعه في أنحاء المملكة وتعزيزها، مجسداً مع هذه الخطوة التزامه الشديد تجاه تقديم أفضل الخدمات المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية لمتعامليه أينما تواجدوا ووفقاً لمتطلباتهم، ومترجماً شعاره: “إلى جانبكم وأقرب إليكم” الهادف لتلبية المتطلبات المصرفية بسهولة وسرعة.
وفي تعليق له على هذا الشأن، عبر الرئيس التنفيذي لبنك صفوة الإسلامي، سامر التميمي عن سعادته بإضافة فرع جديد لخدمة أهالي منطقة الرصيفة، والذي جاء افتتاحه نزولاً عند رغبات متعاملينا وتلبيةً لاحتياجاتهم. ويعبر افتتاح الفرع عن قوة ومتانة مركزنا المالي، كما يشير لمدى النمو الذي تشهده أعمالنا، بالنظر لزيادة الطلب على منتجاتنا وخدماتنا المصرفية المتكاملة لكفاءتها ولقدرتها على توفير تجربة تحتكم لمبدأ رحلة المتعاملين.”
والجدير ذكره أن بنك صفوة الإسلامي يخدم متعامليه من الأفراد والشركات من خلال العديد من القنوات إلى جانب الفروع. تشمل هذه القنوات: الخدمات المصرفية الإلكترونية، ومنها خدمة صفوة موبايل، وصفوة أونلاين، والموقع الإلكتروني، فضلاً عن الحسابات الرسمية على منصات التواصل كفيسبوك وإنستغرام، والمعززة بمركز الاتصال المباشر المتاح على مدار الساعة والأسبوع.


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