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وفاة المفكر العراقي عبد المنعم العزي في ماليزيا

منذ ساعة واحدة
وفاة المفكر العراقي عبد المنعم العزي في ماليزيا

وطنا اليوم:نعت مؤسسات وأحزاب ماليزية المفكر العراقي عبد المنعم صالح العلي العزي المعروف باسمه الحركي محمد أحمد الراشد.
وتوفي الراشد صباح اليوم الثلاثاء في ماليزيا، حيث يقيم، عن عمر ناهز 86 عاما، ومن المقرر تشييع جثمانه ظهرا بالتوقيت المحلي.
وعرف الراحل بأنه أحد كبار مفكري الحركة الإسلامية المعاصرة، وترك العديد من المؤلفات في الفكر والتربية والسياسة، وتعرض للسجن والاغتراب القسري.
وتركزت آخر كتابات الراشد على القضية الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ووصف المفكر العراقي الراحل معركة طوفان الأقصى بأنها “اندفاعية واعية ومدروسة تبتعد عن التهور والنزوات”


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