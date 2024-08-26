8 دنانير سعر كيلو الفستق الحلبي في الأردن

وطنا اليوم:شهد السوق المركزي في الأردن، الاثنين، تداول كميات كبيرة من المنتجات الزراعية، حيث بلغت الكمية الإجمالية للمنتجات المتوفرة 2955.736 طن.

وتصدرت الخضار قائمة المنتجات الأكثر تداولاً بكمية بلغت 1995.484 طن. كما سجلت الفواكه كمية إجمالية بلغت 795.942 طن، أما الورقيات، بلغت كميتها 164.310 طن.

وسجلت كمية 0.269 طن من الفستق الحلبي، حيث تراوح سعر الكيلوغرام بين 700 و800 قرش. وتراوح سعر الكيلوغرام بين 500 و600 قرش فاكهة الدراجون.

أما التمر والتين والخوخ، فتراوحت أسعارها بين 100 و400 قرش للكيلوغرام.

فيما يخص الخضار، تراوحت أسعار الدوالي بين 200 و500 قرش للكيلوغرام، وسجل الثوم أسعارًا تتراوح بين 250 و400 قرش. كما تراوحت أسعار الفطر والبروكلي بين 100 و450 قرش للكيلوغرام.

أما الورقيات، فقد سجلت الملوخية أسعارًا تتراوح بين 125 و150 قرش للكيلوغرام، في حين تراوحت أسعار الكرفس والنعنع بين 10 و350 قرش للكيلوغرام.