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أول تعليق من تلغرام بعد توقيف مؤسسها في فرنسا

منذ ساعة واحدة
أول تعليق من تلغرام بعد توقيف مؤسسها في فرنسا

وطنا اليوم_أكدت تلغرام، الأحد، أن مؤسسها بافيل دوروف الموقوف في فرنسا “ليس لديه ما يخفيه”.

 

وشدّدت تلغرام، في بيان نشرته عبر تطبيقها، على أنها “تمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية”.

 

وأكدت أن دوروف “ليس لديه ما يخفيه ويسافر على نحو متكرر إلى أوروبا”، معتبرة أنه “من السخيف الادعاء بمسؤولية منصة أو مالكها عن إساءة استخدام لها”.

 

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، الأحد، أن المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق المراسلة الشهير “تلغرام” اعتقل في مطار بباريس.

 

واحتجز دوروف في مطار “لو بورجيه”، مساء السبت، بعد هبوط طائرته قادما من أذربيجان، بحسب قناتي “إل سي ي” و”تي إف-1″ الإخباريتين المحليتين.


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