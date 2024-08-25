بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

رصد ومخالفة مركبات شاركت في مواكب معيقة للسير في حملات انتخابي

25 أغسطس 2024
رصد ومخالفة مركبات شاركت في مواكب معيقة للسير في حملات انتخابي

وطنا اليوم _بيّن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن إدارتي السير والدوريات الخارجية قامتا برصد ومخالفة عدد من المركبات التي شاركت في مواكب معيقة للسير، تم ارتكابها من قبل أشخاص في مواكب مؤيدة لحملات انتخابية.

 

لافتا إلى أنه سيتم إنفاذ القانون على جميع هذه المركبات التي تم ضبطها في الميدان من قبل الدوريات العاملة، أو تم رصدها إلكترونياً أو وردت لإدارة السير، وتم التحقيق فيها والتأكد منها، لافتاً إلى أنه تم حجز عدد منها كما جرى التعميم على عدد آخر، تمهيداً لضبطها وحجزها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق مرتكبيها.

 

وكانت مديرية الأمن العام أكّدت تفعيل رقابتها، لضمان إنفاذ القانون ومنع جميع المظاهر والممارسات الخاطئة، مثل المواكب التي قد تهدد سلامة مستخدمي الطريق وتهدد حياتهم، ومنها ما قد يعطل مرور مواطنين أو مركبات إسعاف أو حالات طارئة، فضلاً عن جريمة إطلاق العيارات النارية، مهيبة بالجميع الالتزام، والابتعاد عن مثل تلك الممارسات المخالفة للقانون والتي تهدد أمن المجتمع وسلامة أفراده.

 

وأشارت إدارة السير إلى أنها تستقبل الملاحظات والمشاهدات كافّة التي تظهر التجاوزات على تطبيق الواتس آب على الرقم (0770999030) وتتعامل معها بعد التحقق منها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:08

حزب إرادة يقيم مهرجانا حاشدا ومهيبا في محافظة إربد 

21:07

“لجنة تجنيد عسكرية تستقبل طلبات أبناء لواء الكورة غدًا في مدرسة الثقافة العسكرية”

20:43

عبور ١٢٢ شاحنة مساعدات جديدة من الأردن لقطاع غزة

20:23

مكاتب الإصلاح تعيد الحياة الطبيعية لـ9 آلاف أسرة

20:16

اتفاق على استيراد الاردن للبطاطا من كردستان

20:12

أبو عبيدة: كل الجبهات ستظل مشتعلة طالما استمر العدوان على الشعب الفلسطيني

19:59

وزير الخارجية: نتنياهو يعرقل صفقة التبادل ويريد دفع المنطقة نحو حرب إقليمية

19:50

حزب إرادة يعقد مهرجانين في قصبة معان ووادي موسى

19:22

سخرية من استهداف حزب الله لحظيرة دجاج في إسرائيل

19:15

الملك يؤكد أهمية الاستمرار بمشروع التحول الرقمي في المحاكم الشرعية

19:08

الأردن يحذر من التصعيد في جنوب لبنان وتداعياته التي قد تؤدي إلى حرب إقليمية

19:05

الملك يتسلم نسخة من تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2023

وفيات
وفيات الأحد 25-8-2024وزيرة التنمية الاجتماعية تنعى الدكتور محمد خير مامسر   طوقان ينعي الدكتور مامسر وفيات الجمعة 23-8-2024وفاة القيادي الفلسطيني فاروق القدومي في العاصمة عمان