بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة الوزير مامسر

منذ ساعتين
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة الوزير مامسر

وطنا اليوم_مندوباً عن جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء بوفاة الوزير والعين الأسبق محمد خير مامسر. خلال زيارته لبيت العزاء، نقل العيسوي تعازي ومواساة الملك وولي العهد إلى ذوي المرحوم وآل مامسر جميعاً، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته.

 

المرحوم محمد خير مامسر شغل مناصب مهمة منها وزير التنمية الاجتماعية ووزير الرياضة والشباب، وكان عضواً في مجلس الأعيان. كما أنه تولى عدة مناصب رفيعة وحصل على عدة أوسمة تقديراً لجهوده .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:59

وزير الخارجية: نتنياهو يعرقل صفقة التبادل ويريد دفع المنطقة نحو حرب إقليمية

19:50

حزب إرادة يعقد مهرجانين في قصبة معان ووادي موسى

19:22

سخرية من استهداف حزب الله لحظيرة دجاج في إسرائيل

19:15

الملك يؤكد أهمية الاستمرار بمشروع التحول الرقمي في المحاكم الشرعية

19:08

الأردن يحذر من التصعيد في جنوب لبنان وتداعياته التي قد تؤدي إلى حرب إقليمية

19:05

الملك يتسلم نسخة من تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2023

19:02

نصر الله: عملية يوم الأربعيننجحت والهدف الأساسي كان قاعدة غيليلوت

17:13

العثور على الحاج فواز بركات الملكاوي بصحة جيدة بعد حملة بحث وطنية واسعة

16:51

انخفاض فاتورة الأردن النفطية نصف السنويّة .. ما علاقة السيارات الكهربائية

16:45

التربية والوطني للمناهج يوقعان اتفاقية مشروع بنوك الأسئلة

16:15

الهيئة الخيرية: توزيع ألف وجبة غذائية ساخنة على أهلنا في شمال غزة

16:04

الحكومة: 48 % نسبة تركيب عدادات الكهرباء الذكية

وفيات
وفيات الأحد 25-8-2024وزيرة التنمية الاجتماعية تنعى الدكتور محمد خير مامسر   طوقان ينعي الدكتور مامسر وفيات الجمعة 23-8-2024وفاة القيادي الفلسطيني فاروق القدومي في العاصمة عمان