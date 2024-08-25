مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة الوزير مامسر

وطنا اليوم_مندوباً عن جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء بوفاة الوزير والعين الأسبق محمد خير مامسر. خلال زيارته لبيت العزاء، نقل العيسوي تعازي ومواساة الملك وولي العهد إلى ذوي المرحوم وآل مامسر جميعاً، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته.

المرحوم محمد خير مامسر شغل مناصب مهمة منها وزير التنمية الاجتماعية ووزير الرياضة والشباب، وكان عضواً في مجلس الأعيان. كما أنه تولى عدة مناصب رفيعة وحصل على عدة أوسمة تقديراً لجهوده .