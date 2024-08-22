اقتحام إسرائيلي دامٍ لمخيم طولكرم.. 3 شهداء واشتباكات عنيفة

وطنا اليوم:أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 3 أشخاص في قصف قوات الاحتلال منزلا في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

ومنذ فجر الخميس، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في مخيم طولكرم وسط اشتباكات مسلحة، حيث تحاصر قوات الاحتلال المخيم منذ الساعة الواحدة فجرًا، وتدفع بتعزيزات عسكرية في عدة أحياء، فيما شرعت جرافات عسكرية بتدمير شوارع ومحال تجارية ومركبات.

وكانت طائرة مسيرة قد قصفت موقعًا داخل المخيم، حيث قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش قتل فلسطينيين اثنين بقصف نفذته المسيّرة استهدف مجموعة مسلحة في مخيم طولكرم.

من جهتها، تحدثت وزارة الصحة الفلسطينية عن “نقل شهيد إلى مستشفى طولكرم الحكومي جراء قصف الاحتلال لمنزل في مخيم طولكرم”.

مقاومة في مخيم طولكرم

واندلعت اشتباكات في حي المدارس بالمخيم، وسط سماع أصوات انفجارات ناتجة عن تفجير مقاومين عبوات محلية الصنع في الآليات الإسرائيلية.

وقالت فصائل مسلحة بينها “كتائب القسام” و”كتيبة طولكرم” و”كتائب شهداء الأقصى” في بيانات منفصلة إن مقاتليها يخوضون اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي “محققين إصابات مباشرة”.

وأشارت سرايا القدس في طولكرم ببيان لها إلى “تفجير عدد من العبوات الناسفة في قوات المشاة والآليات العسكرية المقتحمة لمخيم طولكرم”.

ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال ومستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.