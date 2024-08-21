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مصر ترفض تسلم خرائط من إسرائيل وبايدن يحاول احتواء خطأ بلينكن بشأن “حماس”

منذ 3 ثواني
مصر ترفض تسلم خرائط من إسرائيل وبايدن يحاول احتواء خطأ بلينكن بشأن “حماس”

وطنا اليوم_نقلت صحيفة “يديعوت احرنوت” عن مصادر قولها إن الولايات المتحدة تحاول تصحيح خطأ ارتكبه وزير خارجيتها أنتوني بلينكن .

وقالت المصادر إن بلينكن دمر فرص التوصل إلى صفقة بسبب تصريحاته التي قال فيها إن إسرائيل وافقت على المقترح وإن الكرة الآن في ملعب “حماس”.

وقالت المصادر إن بلينكن دمر فرص التوصل إلى صفقة بسبب تصريحاته التي قال فيها إن إسرائيل وافقت على المقترح وإن الكرة الآن في ملعب “حماس”.

ومن المقرر أن يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمطالبة بمرونة أكبر في موضوع محور فيلادلفيا. وهو ما يعكس تعنتا إسرائيليا يجعل فرص التوصل إلى اتفاق ضعيفة.

 

وتقول صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن مصر رفضت تسلم خرائط تواجد القوات في محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وقطاع غزة.

 

ويصر نتنياهو على الإبقاء على وجود الجيش الإسرائيلي في المحور، بينما تطالب الولايات المتحدة بانسحاب كبير للقوات منذ المرحلة الأولى، وبالانسحاب الكامل في المرحلة الثانية.

 

وقال مسؤول إسرائيلي أن بلينكن “ارتكب خطأ”، والآن يضطر بايدن للتدخل في محاولة لإنقاذ الصفقة.

 

وقد تم إرسال المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط بريت ماكجورك إلى القاهرة للتحضير للقمة ومحاولة حل قضية فيلادلفيا.

 

وحسب المصادر، ستكون فرص التوصل إلى اتفاق في اجتماع القاهرة والمقرر الجمعة ضئيلة جدا.

 

وقالت مصادر مطلعة على المحادثات إنه “لن يكون هناك اتفاق ولا قمة إذا استمر إصرار إسرائيل على نشر قوات في محور فيلادلفيا. ما كان يعنيه كلام بلينكن هو أن الولايات المتحدة تقدم الدعم لنتنياهو لبقاء قوات الجيش الإسرائيلي في فيلادلفيا، بينما مصر و”حماس” ترفضان”.

 

وأكدت المصادر أن “كل من يشارك في المفاوضات يعلم أنه لن يكون هناك اتفاق إذا بقي الجنود في محور فيلادلفيا، لأن المصريين غير مستعدين وحماس غير مستعدة”. مضيفا: “الأمريكيون ساذجون. واقتراح الوساطة الأمريكية لا يتضمن ملاحق في ما يتعلق برفح ومحور فيلادلفيا. إنها جملة عامة مغلقة. لقد هدموا الصفقة بأيديهم، لأن لا صفقة مع إصرار” نتنياهو ومصر و”حماس” على مواقفهم.


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