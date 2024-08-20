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عن عمر ناهز 117 عاما.. وفاة أكبر معمرة في العالم

منذ 56 ثانية
عن عمر ناهز 117 عاما.. وفاة أكبر معمرة في العالم

وطنا اليوم:توفيت أكبر معمرة في العالم، الإسبانية ماريا برانياس موريرا، عن عمر ناهز 117 عاما.
عاشت برانياس حياة طويلة وشهدت العديد من الأحداث التاريخية الهامة، بما في ذلك حربين عالميتين ووباء الإنفلونزا الإسبانية والحرب الأهلية الإسبانية ووباء كوفيد-19.
قبل وفاتها، نشرت برانياس رسالة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: “لقد اقترب الوقت. لا تبك، فأنا لا أحب الدموع، وفوق كل هذا، لا تعاني من أجلي، أينما ذهبت، سأكون سعيدة”.
ولدت برانياس في سان فرانسيسكو عام 1907، وعادت عائلتها إلى إسبانيا خلال الحرب العالمية الأولى.
عاشت برانياس العقدين الأخيرين من عمرها في دار رعاية في إسبانيا، حيث احتفلت بعيد ميلادها الـ 117 في مارس الماضي.
كانت برانياس تتمتع بصحة عقلية وجسدية جيدة حتى وقت قريب، وكانت تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بانتظام للتواصل مع متابعيها.
بعد وفاة برانياس، أصبحت اليابانية توميكو إيتوكا، البالغة من العمر 116 عامًا، أكبر شخص معمر في العالم.
ستظل برانياس مصدر إلهام للكثيرين، حيث نجحت في التغلب على العديد من التحديات وعاشت حياة طويلة وسعيدة.
وقد وافقت على الخضوع لاختبارات لمساعدة العلماء على فهم أسرار الحياة الطويلة.


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