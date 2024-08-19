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الصحة العالمية تصدر توصيات لـ 5 دول بشأن الإجراءات ضد فيروس جدري القردة

منذ ساعة واحدة
الصحة العالمية تصدر توصيات لـ 5 دول بشأن الإجراءات ضد فيروس جدري القردة

وطنا اليوم_أصدرت منظمة الصحة العالمية توصيات لخمس دول في إفريقيا باتخاذ إجراءات خاصة لمحاربة انتشار فيروس جدري القردة. وأكدت المنظمة في بيان نشرته يوم الاثنين أن “التوصيات تخص الدول التي يرصد فيها انتشار لجدري القردة”، موضحة أن الحديث يدور حول جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي كينيا ورواندا وأوغندا.

 

وأوصت المنظمة بتعزيز الآليات الوطنية للتعامل مع الحالات الطارئة في مجال الصحة، وتنسيق أكبر لجهود محاربة الفيروس وتحسين الإجراءات لتشخيص المرض والكشف عن اختلاط المصابين بالفيروس مع الآخرين، وكذلك تحسين الإجراءات لإبلاغ السكان بخصائص الفيروس وسبل محاربته.

 

 

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة طوارئ صحية عامة على خلفية انتشار فيروس جدري القردة. وتم رصد إصابات بالفيروس في 17 دولة إفريقية، حيث يزيد عدد المصابين على 38 ألف شخص. وقد تم تسجيل أكثر من 1400 حالة وفاة.

 

وتعتبر جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر تعرضا لانتشار الفيروس، حيث تم تسجيل 92% من الإصابات المكتشفة في إفريقيا عام 2024.


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