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قيادي في حماس يكشف موقف السنوار من المفاوضات الأخيرة

منذ 3 ساعات
قيادي في حماس يكشف موقف السنوار من المفاوضات الأخيرة

وطنا اليوم_انتقد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، تصريح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل اقتراحا محدثا بشأن وقف إطلاق النار في غزة، قائلا إنه “يثير التباسات كثيرة”؛ لأنه “ليست الورقة التي قدمت لنا وليست التي وافقت عليها حركة حماس”.

وقال حمدان لوكالة “رويترز” إن حماس أكدت بالفعل للوسطاء أنها لا تحتاج “إلى مفاوضات جديدة ولا أفكار جديدة وهناك مقترح وافقنا عليه ونحتاج إلى تطبيقه ويستند إلى مقترح (الرئيس الأميركي جو) بايدن أيضا”.

 

وأضاف القيادي في حماس أن “التواصل مع السنوار له أدواته وآلياته وبالتأكيد الظروف الأمنية تترك أثرا على حرصنا على ألا يطاله العدو لكن هذه الاتصالات تتم بطريقة سلسة ومرضية وتحقق الهدف”.

 

وتابع: “السنوار كان مواكبا لعملية التفاوض وكان مباركا لها وكان شريكا في صناعة القرارات المتعلقة بها”.


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