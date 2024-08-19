ليت كل الدنيا بدو .. تركي آل الشيخ ينشر تغريدة لـ الحاسدين

وطنا اليوم:رد رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، على “الحاسدين” الذين يصفون الخليجيين بـ”البدو”، متحدثا عما حققه الخليج خلال السنوات الماضية من تقدم في شتى المجالات.

وفي حسابه على منصة “إكس”، نشر المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو قديما هو على ما يبدو لرقصة تراثية سعودية، معلقا عليه بالقول: “افصح الناس واهم الصفات الكرم والشجاعة والوفاء …ويجيك في الاخر واحد حاسد ويقول بدو… أقول ليت كل الدنيا بدو” بهذه الكلمات وصف رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ البدو.

وأردف بالرسالة التي نشرها عبر صفحته على منصة “إكس”، متحدثا عما حققه الخليج خلال السنوات الماضية من تقدم في شتى المجالات، قائلا: “أكثر الدول استقرارا… أكثر الدول أمانا… التطور والحضارة وروعة البنيان، وفي سباق مع الزمن للأفضل… التعليم مجاني والجامعات في ترتيب متقدم على مستوى العالم … شبه انعدام في الأمية ولا وجود لها إلا من تعدى الثمانين سنة بعدد محدود جدا ولا يتجاوز 1% وعشرات الآلاف من الخريجين من أرقى جامعات أمريكا وأوروبا واليابان”.

وحول الخدمات المقدمة، تابع آل الشيخ: “الصحة مجانا وبها أفضل المستشفيات على مستوى العالم … أقل الدول في مستوى البطالة في العالم … عملات ثابتة مقابل الدولار لعشرات السنين واقتصادات قويه ودخل عالي للفرد على مستوى العالم… جودة حياة للمواطن على أعلى مستوى وتقدم رياضي وثقافي وفني لتصبح قبلة في هذه المجالات … نظموا كأس عالم وهناك آخر في الطريق”.

وحول المشاريع قال آل الشيخ: “مشاريع ضخمة في السنوات القادمة غير مسبوقة في العالم ومدن جديدة … مركز الطاقة في العالم في البترول والغاز … أهم الصناديق الاستثمارية في العالم … أهم الاستثمارات في العالم … أندية كروية مملوكة في أعرق دوريات العالم … أهم أحداث الغولف والملاكمة وألعاب القتال في العالم … تملك أهم شركات الألعاب الإلكترونية في العالم واستضافة أهم البطولات فيها… أفضل المطارات في العالم وأفضل خطوط الطيران في العالم… أهم موانئ العالم وأكثرها تقدما”.

وختم التغريدة قائلا: “تاريخ وحضارة وأثار وطبيعه وجزر ومنتجعات … أقوى شبكات اتصالات وأسرع إنترنت … افصح الناس واهم الصفات الكرم والشجاعة والوفاء …ويجيك في الاخر واحد حاسد ويقول بدو … أقول ليت كل الدنيا بدو”.