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كيف نفهم هذه المعادلة ..معدلات القبول في كليات الطب

منذ ساعتين
كيف نفهم هذه المعادلة ..معدلات القبول في كليات الطب

بقلم د.هايل ودعان الدعجة.. الحد الأدنى لمعدل التوجيهي لدراسة الطب وطب الأسنان في الخارج (90%) .
– ⁠في الجامعات الاردنية لن يقل عن ٩٧٪؜ .
– ⁠وعلى البرنامج الموازي لن يقل عن ٩٣٪؜ .
– ⁠( في الجامعات الطبية الخاصة ٨٥٪؜ ) .. لنلاحظ الفجوة في المعدل ، بطريقة تبعث على الريبة والشك من الغاية من هذه الخطوة .. ومن يقف خلفها .. خاصة اذا ما علمنا بتخفيض عدد مقاعد الطب في الجامعات الاردنية من ٢٠٠٠ مقعدا الى ٨٠٠ مقعد .. تمهيدا لتخفيضها الى حوالي ٦٠٠ او ٦٥٠ مقعدا قريبا .. لندفع بمئات الطلبة للتسجيل في الجامعات الطبية الخاصة ، مقابل رسوم فلكية .
– ⁠كيف نريد ان نحد من اعداد خريجي الطب .. في الوقت الذي نسمح فيه للطلبة بالتسجيل في الجامعات الطبية الخاصة وبمعدل توجيهي يعتبر الاقل وغير مسبوق ربما ..
– ⁠اين هي مصلحة الدولة .. اين هي مصلحة الطالب الاردني .. من هكذا قرارات .. ومن المستفيد ؟!.


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