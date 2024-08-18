عبور 118 شاحنة مساعدات جديدة من الأردن إلى قطاع غزة

وطنا اليوم:عبرت 118 شاحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تم تسييرها من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية خلال الأسبوع الثاني من شهر آب/أغسطس الحالي.

وتحمل المساعدات وجبات غذائية جاهزة وطرودا غذائية وصحية وملابس وحرامات ومستلزمات طبية وخيما وفرشات بالإضافة إلى وحدات دم.

وستوزع على قطاع غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي إن الهيئة مستمرة بإرسال المساعدات إلى سكان قطاع غزة من خلال القوافل المرسلة بشكل أسبوعي، والتي تحمل مباشرة من مستودعات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والشركاء.

وبين أن العمل حثيث لتلبية احتياجات الأهل في غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، معربا عن أمله بأن تخفف هذه المساعدات من معاناتهم اليومية.

وأشار الشبلي إلى تأمين ناقلة وحدات دم ضمن القوافل لتأمين القطاع الصحي بها لما يعانيه من نقص بها وإجراء العمليات الجراحية.

وأوضح أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم وصل إلى 3150 شاحنة و53 طائرة عبر العريش.

وجرى إرسال هذه المساعدات بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وبدعم من نقابة تجار الملابس وجمعية لفتا ومطعم حمادة وغرفة صناعة عمان ومنظمة كير وجمعية قطر الخيرية والاتحاد اللوثري ومنظمة اليونيسف ووكالة أونروا ومنظمة الهجرة الدولية ومؤسسة الفجر و ACTED و JNRCS و TDHI وروابي الفرح و Star Pacific .

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “اي فواتيركم” ومن خلال موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo.