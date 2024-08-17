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قبل بدء العام الدراسي.. إقبال ضعيف على القرطاسية المدرسية

منذ ساعة واحدة
قبل بدء العام الدراسي.. إقبال ضعيف على القرطاسية المدرسية

وطنا اليوم_أكد ممثل قطاع صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية في غرفة صناعة الأردن، محمد الصفدي، أن الطلب على القرطاسية المدرسية ضعيف جدا، قبيل بدء العام الدراسي لطلبة المدارس الحكومية في الأردن.

 

وأضاف الصفدي لـ “الوكيل الاخباري” ان سبب انخفاض الطلب يعود إلى ان بدء دوام طلبة المدارس الحكومية في منتصف الشهر الحالي في ظل ضعف القوة الشرائية لدى الأردنيين.

 

ويأمل أن يرتفع الطلب بعد بدء دوام طلبة المدارس الخاصة بـ 1/9.

 

وبين ، أن اسعار القرطاسية مستقرة في الأسواق، الأمر الذي من المتوقع أن ينعش حركة الإقبال على القرطاسية بداية الشهر القادم.

 

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي 2025/2024 لطلبة المدارس الحكومية يوم غد ٍالأحد الموافق 2024/8/18 وفقا لوزارة التربية والتعليم.


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