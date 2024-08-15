اللواء الركن الطيار عبود سالم حسن في ذمة الله

وطنا اليوم:ايمانا بقضاء الله وقدره، وتسليما دائما لامره،

ينعى فيصل عبود سالم والده المرحوم باذنه تعالى”اللواء الركن الطيار عبود سالم حسن”

قائد سلاح الجو الملكي الاردني الاسبق والد كل من رندة وفيصل وطارق وزوج السيدة عفاف الترك

الذي انتقل الى رحمته تعالى في عمان صباح هذا اليوم الخميس عن عمر ٨٨ عاما،

قضاها جنديا مؤمنا بوطنه ومليكه.

وسيوارى جثمانه الطاهر في مقبرة العائلة في سحاب بعد صلاة الظهر حيث سيصلى على روحه الطاهرة في مسجد مقبرة سحاب.

تقبل التعازي للرجال والنساء اعتبارا من اليوم الخميس ولثلاثة ايام في جمعية ال النبر / عبدون — قرب دوار الثورة العربية..

انا لله وانا اليه راجعون

وكان المرحوم عبود سالم ( ابو فيصل )

قد ادى عدة واجبات في حياته العسكرية منها

مرافقا عسكريا لجلالة المغفور له الحسين بن طلال وقائد القاعدة الجوية في ال H5 ومساعد القائد العام ومدير الاستخبارات العسكرية..

وتقلد المرحوم عدة اوسمة اردنية وعربية ودولية.

للفقيد الرحمة والدعاء ولاله وذويه واحبته الصبر والسلوان