تحالف حزب نماء وحزب العمل يعقد لقاءً جماهيرياً موسّعاً في مخيم البقعة

وطنا اليوم:بحضور كوكبة مميزة من قامات الوطن الغالي ممثلة بوجهاء محافظة البلقاء ولواء عين الباشا والبقعة يتقدمهم سعادة النائب السابق علي سليمان الغزاوي المرشح في القائمة الوطنية عن تحالف حزب نماء وحزب العمل، أقام تحالف حزب نماء وحزب العمل لقاء جماهيري موسع في جمعية البيطار في مخيم البقعة، وركز هذا اللقاء على توضيح رؤية تحالف حزب نماء وحزب العمل من حيث أهداف التحالف ودوره في المجتمع الأردني. حيث تسعى القيادة الحزبية للتحالف من تحقيق تطلعات المواطنين والدفاع عن قضاياهم وتوضيح رؤية التحالف لمستقبل العمل السياسي في الأردن وتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المواطنين والتعبير عنهم سياسيا وفكريا واجتماعيا ومشاركة الرؤى والموارد لتحقيق الأهداف الوطنية.

استعرض النائب علي سليمان الغزاوي المرشح في القائمة الوطنية عن تحالف حزب نماء وحزب العمل من خلال كلمته التحديات الكبيرة التي تعيق عمل المسيرة التنموية في مخيم البقعة وما تسببه هذه المشكلات من معاناة يومية للمواطنين مع ذكر الخطط ورسم الحلول المتاحة للتخفيف من وطأة هذه التحديات وابرزها قضية البطالة حيث سيتبنى التحالف استراتيجيات فعالة لتوفير فرص عمل جديدة من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز شراكات مع القطاع الخاص لتوفير فرص التدريب والتأهيل التي يحتاجها الشباب.

وتوقف المرشح علي الغزاوي عند برنامج تحالف حزب نماء والعمل، والتي تشمل خطة “محلية التنمية” والتي هي رؤية متكاملة للتنمية ونهج شامل ومتكامل يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة على مستوى الأحياء والمخيمات والقرى وهو جزء أساسي من برنامج التحالف حيث تهدف هذه الخطة إلى تحسين الحياة اليومية للمواطنين من خلال استثمار الموارد المحلية وتفعيل دور المجتمع في تطويره وفي هذا الإطارمن خلال انشاء وتطوير مراكز التدريب المهني وتطوير المشاريع الصغيرة مما يساهم ذلك في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي .

كما أكد علي الغزاوي المرشح عن تحالف حزب نماء وحزب العمل على اهمية توفير شراكات قوية مع الشركات والمؤسسات الخاصة التي يمكن أن تساهم في تمويل وتنفيذ مشاريع التنمية المحلية لتوفير الحوافز والتسهيلات لجذب الاستثمارات التي تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية بما يتناسب مع البيئة المحيطة في المخيم .

وفي ختام كلمة النائب السابق والمرشح على القائمة الوطنية لتحالف حزب نماء وحزب العمل علي الغزاوي تعهد بالعمل على استقبال ملاحظات أهالي مخيم البقعة والاستعداد لتقديم الاستشارات ومتابعة مقترحاتهم وطرحها مستقبلا تحت قبة البرلمان .

وحضر اللقاء الجماهيري عدد من القيادات الحزبية لتحالف حزب نماء وحزب العمل من ضمنهم المهندس عامر المكحل عضو المكتب السياسي لحزب نماء/ مساعد رئيس المجلس الوطني الذي القى كلمة أمام الحضور وتلاها كلمة الدكتور فتحي الصالح رئيس المجلس الوطني لحزب نماء، ومن ثم السيدة عروبة الصمادي رئيس المجلس الثقافي لحزب نماء.

وأبرزت كلمات القيادات الحزبية لتحالف حزب نماء وحزب العمل أهمية الدفاع عن القضايا الفلسطينية والمصالح الأردنية بإصرار حيث أشار المتحدثون إلى ضرورة الالتزام بالمبادئ الوطنية والمضي قدما خلف القيادة الهاشمية مع لفت النظر إلى الوضع الراهن للمواطن الأردني وتحدياته اليومية وتقديم التحية والاحترام لأبناء حوض عين الباشا ومخيم البقعة والاعتراف بدورهم الهام في دعم جهود تحالف حزب نماء وحزب العمل.