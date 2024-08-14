أورنج الأردن تدعم حملة “نبارك للحسين” التي أطلقها صندوق الأمان لمستقبل الأيتام

وطنا اليوم:أورنج الأردن تُبارك للحسين بمناسبة قدوم صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت الحسين بن عبدالله الثاني المعظمة، وذلك بالتبرع لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، للمساهمة في دعم مسيرة تعليم الشباب والشابات الأيتام.

وانطلاقاً من أن أورنج الأردن تستلهم مبادراتها من واقع اهتمامات وأولويات أفراد العائلة الملكية الهاشمية، والتي يتصدرها تعليم الشباب، مع التركيز على الفئات الأقل حظاً، فقد حرصت على أن تمكّن مستفيدي صندوق الأمان لمستقبل الأيتام من متابعة دراستهم الجامعية من خلال تقديم عدد من المنح الدراسية.

وأعربت أورنج عن سعادتها وفخرها بهذه المبادرة التي تجسد القيم الأردنية الهاشمية الأصيلة كما تقدمت بخالص التهاني وأحر التبريكات لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين حيث تنضم مولودتهما الأولى الأميرة إيمان بنت الحسين بن عبدالله الثاني المعظمة حفظها الله ورعاها إلى العائلة الأردنية الممتدة والتي اكتست المملكة فرحاً بقدومها وتزينت من شمالها إلى جنوبها.

وتأتي هذه اللفتة الكريمة لسمو الأمير حسين وسمو الأميرة رجوة الحسين بتوجيه استبدال الهدايا بالمولودة الجديدة بتبرع لدعم الشباب الأيتام، امتداداً لنهج الهاشميين في العمل الوطني الإنساني حيث تقدم في خضم الفرح الوطني الذي يعيشه الأردن نموذجاً للعطاء في أبهى صوره ومثالاً ناصعاً على الارتباط ببناته وأبنائه كما ينسجم مع رؤية أورنج للمسؤولية المجتمعية.

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