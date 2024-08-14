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50 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية

منذ 26 ثانية
50 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية

وطنا اليوم:ارتفع سعر بيع غرام الذهب “عيار 21” في السوق المحلية، الأربعاء، بواقع نصف دينار للغرام الواحد، ليصل إلى 50 دينارا لغايات الشراء من محال الصاغة، مقابل 48.10 دينارا لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محال الصاغة، 57.60 و44.90 دينارا على التوالي.


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