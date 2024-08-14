حماس ترفض حضور مفاوضات وقف إطلاق النار

وطنا اليوم:أفادت قناة “سي بي إس” الأمريكية، نقلاً عن ممثل حركة حماس في لبنان، أن الحركة الفلسطينية لن تشارك في المحادثات المقررة يوم الخميس بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد أحمد عبد الهادي، ممثل حماس في لبنان، لشبكة “سي بي إس نيوز”، أن وفد الحركة لن يحضر جولة استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار مع “إسرائيل” يوم الخميس، مشيرًا إلى أن حماس لم تتلق تأكيدات بأن إسرائيل ستلتزم بالتفاوض بناءً على اقتراح سابق يعود تاريخه إلى الثاني من يوليو.

وقال عبد الهادي: “نحن لسنا ضد المفاوضات وكنا مرنين في الجولات السابقة، لكن نتنياهو وحكومته رفضوا اقتراح الثاني من يوليو، وفرضوا شروطاً جديدة، واغتالوا رئيس حركتنا”، في إشارة إلى اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، في طهران أواخر الشهر الماضي. وكان هنية يقود وفد حماس في مفاوضات وقف إطلاق النار.

وأضاف عبد الهادي: “لذلك لن نشارك في محادثات الخامس عشر من أغسطس، وسنعود إلى نقطة البداية”.

وأوضح أن حماس مستعدة للقاء الوسطاء بعد محادثات الخميس في قطر إذا قدم الاحتلال “ردًا جديًا”، وفقًا لدبلوماسي مطلع على المحادثات.

وقال عبد الهادي: “نحن جادون في التوصل إلى اتفاق لأن مسؤوليتنا تجاه شعبنا هي وقف المجازر وحرب المجاعة التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا”.

في وقت سابق، أفادت هيئة البث العبرية “كان” بأن الوسطاء نقلوا رسالة إلى “إسرائيل” تشير إلى احتمال مشاركة حركة حماس في المحادثات المقررة يوم الخميس.

وأضافت الهيئة أن إيران تدرس إرسال وفد خاص بها لمراقبة محادثات غزة، وإذا حدث ذلك وقبله الوسطاء، فإن إسرائيل قد ترفض المشاركة.

من المقرر أن تُجرى جولة جديدة من المفاوضات بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية أمريكية قطرية يوم الخميس، في الوقت الذي أعلنت فيه حماس مقاطعة المفاوضات وسط تصاعد التوترات في المنطقة بعد اغتيال إسماعيل هنية في نهاية يوليو الماضي.