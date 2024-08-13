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الملكة رانيا تنشر صورتها مع الأميرة الكتكوتة

منذ ساعة واحدة
الملكة رانيا تنشر صورتها مع الأميرة الكتكوتة

وطنا اليوم:نشرت الملكة رانيا العبدالله عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستغرام صورة جمعتها بجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأميرة إيمان بنت الحسين.
وكتبت جلالتها أسفل الصورة: مع الكتكوتة”.
وأثار المنشور إعجاب المعلقين، حيث علق البعض على ظهور الطعام المعروف بالـ”الكراوية” في الصورة.
وكان الديوان الملكي الهاشمي أعلن السبت الماضي، أن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، رزقا بمولودة أسمياها “إيمان”.
وقال:”يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، قد رزقا السبت، الواقع في الثامن والعشرين من شهر محرم 1446 هجرية، الموافق للثالث من شهر آب 2024 ميلادية، بمولودة أسمياها إيمان، جعلها الله قرة عين لوالديها”.


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