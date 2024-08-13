تركيب أكثر من مليون عداد كهربائي ذكي خلال عامين

وطنا اليوم:بلغ العدد الإجمالي للعدادات الكهربائية الذكية التي تم تركيبها لدى جميع المشتركين بمختلف القطاعات منذ بداية “مشروع العدادات والشبكات الذكية في 2022” حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي قرابة 1.1 مليون عداد.

وأشارت وثيقة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للنصف الأول من العام الحالي، إلى أن عدد العدادات الذكية التي تم تركيبها خلال النصف الأول من العام الحالي قرابة 222 ألف عداد.

وبينت أن نسبة الإنجاز في تركيب العدادات الذكية منذ بداية المشروع حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 43%.

ولفتت إلى أن عدد الموافقات التمويلية التي تم منحها للمواطنين لمشروع تركيب السخانات الشمسية في المنازل 5,300 موافقة، بالإضافة إلى أن عدد أنظمة السخانات الشمسية المركبة للأسر الفقيرة 1.200 نظام.

وبين التقرير أن منشأتين صناعيتين أجريت عليهما دراسات التدقيق الطاقي.

كما بين أن 9 منشآت صناعية أجريت عليها دراسات التدقيق الطاقي منذ بداية 2023 حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.

وأشارت إلى أن 89 منشأة صناعية تم الموافقة على اشتراكها في برنامج كفاءة الطاقة للمصانع.

وأظهر التقرير إلى أن 102 منشأة صناعية تمت الموافقة على اشتراكها في برنامج كفاءة الطاقة للمصانع منذ بداية العام الماضي حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.

وكان رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، قد قال في 29 كانون الثاني 2024، إنّ جميع عدادات الكهرباء في الأردن ستكون ذكية مع نهاية عام 2025.

وأضاف السعايدة، أن الهيئة وتماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن للتحول نحو تطوير البنية التحية لشبكة الطاقة الذكية والعدادات الذكية وجهت شركات توزيع الكهرباء للاستعجال في الخطة التنفيذية لمشروع تركيب العدادات الذكية وزيادة وتيرة استبدال جميع عدادات الكهرباء التقليدية القديمة بعدادات ذكية لدى المشتركين في القطاعات كافة في المملكة والسير في الإجراءات اللازمة لتطوير الشبكة الكهربائية لتصبح شبكة ذكية.

وأنهت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن استبدال جميع عدادات الكهرباء في مدينة مأدبا ولجميع القطاعات ضمن منطقة امتياز شركة الكهرباء الأردنية بعدادات ذكية، وبذلك تكون مأدبا أول مدينة ذكية بالقراءة الكهربائية؛ لتصبح أول مدينة ذكية وصديقة للبيئة في الأردن.