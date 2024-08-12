خريجي كلية فيكتوريا ينعون دولة زيد الرفاعي

وطنا اليوم:بعث الدكتور عبد الفتاح طوقان العضو المؤسس لجمعية خريجي كلية فيكتوريا الي صديقه دولة سمير الرفاعي رسالة تعزية والتي درس بها دولة المرحوم زيد الرفاعي ريس وزراء الأردن السابق برساله نعى فيها الرفاعي باسمه و اسم جمعية خريجي كلية فيكتوريا والتي ضمت عديدا من الملوك و الأمراء والمشاهير و رجال الأعمال في انحاء العالم من ضمنهم الملك الراحل الحسين و الملك قسطنطين ملك اليونان و ليكع زوغو ملك البانيا و الشيخ خليفه الصباح و الأمير زيد بن شاكر والأمير رعد بن زيد وخالد شومان و الصادق المهدي رئيس وزراء السودان و الدكتور هاني الملقي رئيس وزراء الأردن و منصور حسن نايب رئيس جمهورية مصر العربية و جاسم وناصر الخرافي و عمر الشريف و يوسف شاهين و احمد رمزي و رئيس زنزيبار و عدنان خاشقجي و الشبكشي و كمال ادهم مدير مخابرات السعودية و مهدي التاجر من الامارات ومحمد منصور وزير النقل المصري .

دوله الاخ الكبير و الحبيب سمير باشًا خالص العزاء و المواساة في الفقيد الغالي والعزيز دولة والدكم المرحوم زيد الرفاعي صاحب الفكر و الرؤية والسياسي المخضرم خريج كلية فيكتوريا ، الف رحمة عليه ، ارجو قبول تعزيتي الحارة باسمي و اسم خريجي كلية فيكتوريا المتواجدون في انحاء العالم . داعيا الله له بالرحمة و المغفرة .

د.مهندس عبد الفتاح طوقان

العضو المؤسس ، عضو مجلس الادارة سكرتير جمعية خريجي كلية فيكتوريا

اثينا اليونان