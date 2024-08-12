بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

طعن طفلة وامرأة وسط لندن

منذ ساعتين
طعن طفلة وامرأة وسط لندن

وطنا اليوم:ألقت الشرطة البريطانية القبض على مشتبه به عقب تعرض فتاة (طفلة) وامرأة للطعن في “ميدان ليستر” بالعاصمة لندن.
وأوضحت شرطة لندن – حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز البريطانية – اليوم الاثنين، أن فتاة تبلغ من العمر 11 عاما وامرأة (34 عاما) نقلتا إلى المستشفى عقب إصابتهما صباح اليوم في حادث طعن، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على رجل ولا تعتقد وجود أي مشتبه آخر.
وأضافت أن ستة من رجال الشرطة يتواجدون حاليا في موقع الحادث بالميدان الشهير وسط لندن والذي يعد مقصدا سياحيا.
ويأتي هذا الحادث عقب اضطرابات عنيفة شهدتها عدة مدن وبلدت في أنحاء المملكة المتحدة على مدار الأسبوعين الماضيين إثر انتشار معلومات مضللة عبر الإنترنت أفادت بأن مرتكب حادث طعن بسكين في مدينة “ساوثبورت”، أودى بحياة ثلاث فتيات صغيرات، لاجئ مسلم


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:49

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن منح دراسية مقدمة من معهد كوريا للتنمية KDI / كوريا الجنوبية في برنامجي (الماجستير، الدكتوراه) للعام الجامعي 2024-2025 

17:44

بدء العام الدراسي، ماذا فعلنا به؟!

16:58

عباس: السلطة الفلسطينية تملك خطة لإعادة إعمار قطاع غزة

16:53

خريجي كلية فيكتوريا ينعون دولة زيد الرفاعي

16:52

ترقية الدكتورة نور الساحوري إلى أستاذ مشارك في التغذية بجامعة البترا

16:07

إخلاء بلدات ومستشفيات.. حرائق الغابات تقترب من أثينا

15:59

اختتام فعاليات برنامج التطوع الشبابي في مخيم البقعة

15:45

رئيس الوزراء الاسبق زيد الرفاعي في ذمة الله

15:39

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

15:27

المعايطة: التعديلات الدستورية منحت صلاحيات إدارة شؤون الأحزاب السياسية

15:09

غالانت: أسمع قرع الطبول والحديث عن الانتصار المطلق ولكن هذه الحرب ستكون مغامرة

14:57

صدور تعليمات البعثات الدراسية لأبناء “المعلمين” في الجريدة الرسمية

وفيات
خريجي كلية فيكتوريا ينعون دولة زيد الرفاعيرئيس الوزراء الاسبق زيد الرفاعي في ذمة اللهوفاة الابن الوحيد للعين رجائي المعشر في أميركاوفيات الإثنين 12-8-2024وفيات الأحد 11-8-2024