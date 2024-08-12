طعن طفلة وامرأة وسط لندن

وطنا اليوم:ألقت الشرطة البريطانية القبض على مشتبه به عقب تعرض فتاة (طفلة) وامرأة للطعن في “ميدان ليستر” بالعاصمة لندن.

وأوضحت شرطة لندن – حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز البريطانية – اليوم الاثنين، أن فتاة تبلغ من العمر 11 عاما وامرأة (34 عاما) نقلتا إلى المستشفى عقب إصابتهما صباح اليوم في حادث طعن، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على رجل ولا تعتقد وجود أي مشتبه آخر.

وأضافت أن ستة من رجال الشرطة يتواجدون حاليا في موقع الحادث بالميدان الشهير وسط لندن والذي يعد مقصدا سياحيا.

ويأتي هذا الحادث عقب اضطرابات عنيفة شهدتها عدة مدن وبلدت في أنحاء المملكة المتحدة على مدار الأسبوعين الماضيين إثر انتشار معلومات مضللة عبر الإنترنت أفادت بأن مرتكب حادث طعن بسكين في مدينة “ساوثبورت”، أودى بحياة ثلاث فتيات صغيرات، لاجئ مسلم