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رئيس الوزراء الاسبق زيد الرفاعي في ذمة الله

منذ 4 دقائق
رئيس الوزراء الاسبق زيد الرفاعي في ذمة الله

وطنا اليوم:انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين رئيس الوزراء الاسبق زيد الرفاعي .
ولد زيد سمير الرفاعي (في عام 1936 بمدينة عمان بالأردن)، وقد حصل على الشهادة الابتدائية من مدرسة المطران بالأردن والشهادة الثانوية بمدرسة فيكتوريا بالقاهرة وقد حصل على شهادة البكالوريوس من جامعة هارفارد وماجستير قانون وعلاقات دولية من جامعة كولومبيا.
تدرجه الوظيفي
التحق بوزارة الخارجية وعمل في السفارات الأردنية في القاهرة وبيروت والأمم المتحدة ولندن.
انتقل للعمل في الديوان الملكي الهاشمي عام 1964 حيث اشغل مناصب رئيس التشريفات الملكية وأمين عام الديوان الملكي والسكرتير الخاص لجلالة الملك المعظم ورئيس الديوان الملكي الهاشمي.
عين سفيرًا للمملكة في بريطانيا عام 1971 وعاد ليشغل منصب المستشار السياسي لجلالة الملك.
شكل حكومته الأولى عام 1973 وأشغل منصب وزير الخارجية ووزير الدفاع بالإضافة إلى رئاسة الوزارة.
شكل حكومته الثانية عام 1985 حيث أشغل منصب وزير الدفاع بالإضافة إلى رئاسة الوزارة.
عين عضوًا في مجلس الأعيان لعدة دورات.
تولى رئاسة مجلس الأعيان من 8/6/1997 إلى 12/12/2009
اعتزل العمل السياسي في تاريخ 12/12/2009 وذلك بعد أن تم تكليف ابنه السيد سمير زيد الرفاعي رئاسة الوزراء.


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