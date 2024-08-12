الشعب العربي الفلسطيني يذبح في غزة والضفة العربية

شفيق عبيدات

لم اجد وصفا اكثر هوانا ينطبق على حال الامة العربية و الاسلامية التي تتفرج وتشاهد ما يعمله الكيان الصهيوني برئاسة حكومة السفاح المجرم النتن ياهو منذ اكثر من عشرة شهور من القتل و الذبح و التدمير ومجازر اباديه جماعية واخرها العاشر من اب 2024 مذبحة حي الدرج في وسط غزة راح ضحيتها اكثر من 100 شهيد من الاطفال والنساء والشيوخ و الشباب وعشرات الجرحى وهم يؤدون صلاة الفجر من مدرسة لجأوا اليها مؤخرا

لم تتحرك هذه الامة العربية والاسلامية ودول العالم التي تنادي بالحريات وحقوق الانسان وحقوق الطفل …لم تحرك ساكنا امام المجازر الصهيونية و الابادة الجماعية لأهلنا الفلسطينين العرب المسلمين الذين يستغيثون بهذه الامة لتخليصهم من القتل والذبح والابادة الجماعية على يد القوات الصهيونية التي تدعمها الادارة الاميركية بالسلاح الفتاك الحارق الذي يقطع اجساد اهلنا في غزة .

لم تحرك هذه الامة ساكنا لنجدة الاهل في قطاع غزة والضفة الغربية وشعارها فقط ,الشجب والادانة والاستنكار الذي لا يغني ولا يسمن من جوع ولا يستمع اليه الكيان الصهيوني الذي لا يردعه الا القوة والمقاومة والتهديد بقطع اي علاقة لهذه الامة بالعدو الصهيوني الذي لا يفهم الا لغة القوة وهو يمارس كل انواع القتل والذبح ضد اهلنا وشعبنا في غزة بسلاح امريكي فتاك يصله على الدوام بالسرعة الممكنة والدعم المالي الذي تقدمة الادارة الاميركية لهذا الكيان وكان اخره دفعة جديدة قررها الكونغرس الاميركي بقيمة (14) مليار دولار .

ولا نستغرب انه كلما قام مسؤول اميركي ولا رأسهم وزير خارجية اميركا ( بلينكن ) الذي يفتخر بيهوديته …. ولا نستغرب كلما زار هؤلاء المسؤولون الاميركيون الكيان الصهيوني يتغول هذا الكيان ويتفنن بأنواع القتل لسكان غزة العرب , وتدمير كل وسائل الحياة , وكأن هؤلاء المسؤولين الاميركيين يقولون لهم اقتلوا ودمروا كل شيء في غزة .

اننا لا نزال نؤمن يالادارة الاميركية التي تعلن مبادراتها لوقف الحرب على غزة ,واعتقد انها مناورات متفق عليها مع رئيس الكيان الصهيوني النتن ياهو اي ان الادارة الاميركية تعلن امام العالم عن مبادرات وعليك يا نتن ياهو ان ترفض وتقتل وتدمر هؤلاء العرب الفلسطينيين الذي حسب مفهومهم انهم لا يستحقون الحياة ونحن المتحضرين فقط الذين نستحق الحياة وعلينا السيطرة على كل الشرق الاوسط بمساعدة هذا الكيان الغاصب المتجبر .

يا امتنا العربية والاسلامية الم تهتز ضمائركم ان تشاهدوا مناظر القتل والذبح الذي ينفذه جنود الكيان الصهيوني في غزة والضفة الغربية , اليس هذا الشعب العربي الفلسطيني جزء من امتكم دمه مثل دمائكم ولغته كلغتكم ومصيره مصيركم … فالله الواحد الاحد هو الوحيد الذي يقف مع ابناء غزة الفلسطينية العربية .