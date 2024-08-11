بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

بيانات حكومية : 70% من المساعدات الخارجية ذهبت للموازنة

منذ ساعة واحدة
بيانات حكومية : 70% من المساعدات الخارجية ذهبت للموازنة

وطنا اليوم:استحوذ دعم الموزانة العامة على الحصة الأكبر من نصيب المساعدات الخارجية للأردن بنسبة وصلت 70,6%، حيث بلغت قيمة المنح والقروض المحولة للموازنة العامة 1,365 مليار دولار.
وبحسب بيانات المساعدات الخارجية للعام الحالي ولنهاية تموز الماضي، بلغت قيمة المنح المتلزم بها للأردن والموقعة لدعم الموازنة العامة 87,7 مليون دولار، فيما بلغت قيمة القروض لدعم الموازنة 1,277 مليار دولار.
بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي أشارت إلى أن قطاع المياه والصرف الصحي تلا الموازنة العامة، إذ بلغت نسبة حصته 9,7% من إجمالي المساعدات.
وأبرز المشاريع لقطاع المياه والصرف الصحي كانت؛ 435 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي لمشروع تعزيز الأمن المائي والتكيف المناخي، و19 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإنشاء محطة مياه صرف صحي في غرب إربد، و54 مليون دولار من ألمانيا للتخلص من حمأة مياه الصرف الصحي المعالجة.
وجاءت التنمية الاقتصادية ثالثا في نسب التمويل من المساعدات الخارجية بنسبة 6%، أبرز مشاريعها كان من منحة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية بقيمة 362 مليون دولار توزعت على قطاعات عدة ؛ أبرزها لدعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص.
تلا قطاع التنمية الاقتصادية، قطاع التعليم بنسبة 4,1%، ثم قطاع التشغيل والتدريب المهني وسبل العيش بنسبة 3,2%، تلاهما القطاع الصحي بنسبة 2%، وقطاع العدل والحكم الرشيد وحقوق الإنسان بنسبة 1,8%.
وجاء قطاع البيئة ثامنا بنسبة 0,8%، ثم قطاع خدمات البلديات وإدارة النفايات الصلبة بنسبة 0,6%، والقطاع السياحي بنسبة 0,6%، ثم قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 0,3%، وقطاع الزراعة والأمن الغذائي بنسبة 0,2%/ ثم قطاع الشباب والثقافة بنسبة 0,1%، وأخير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 0,1%.
وبلغت قيمة المساعدات الخارجية من المنح والقروض الملتزم بها للأردن والموقعة لنهاية تموز قرابة 2.067 مليار دولار؛ تشتمل على المنح الاعتيادية، والقروض الميسرة، والمنح الإضافية لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
وبلغ حجم القروض قرابة 1,350.58 مليار دولار لمشاريع تنموية في قطاع المياه والصرف الصحي ومشاريع موجهة لدعم الموازنة العامة، بتمويل من بنك الإعمار الألماني والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما بلغت قيمة المنح الاعتيادية 583.59 مليون دولار لمشاريع تنموية في قطاعات المياه والصرف الصحي والتشغيل والتدريب المهني وسبل العيش وخدمات البلديات وإدارة النفايات الصلبة، والحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والشباب والثقافة والعدل والحكم الرشيد وحقوق الإنسان، والزراعة والأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات والصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية.
ووفق الوزارة، بلغ حجم المنح الموجهة لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية قرابة 132.83 مليون دولار مما يمثل قرابة 6.8% من احتياجات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2024.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:29

الناطق الرسمي: أمن الأردن أولوية قصوى

20:17

غضب في أمريكا .. العالم يشتعل وبايدن يستجم

20:07

ارتفاع إيرادات قطاع العمل الإشعاعي والنووي في الأردن

19:59

رئيس وزراء أسكتلندا السابق: لا أشعر بالأمان في بريطانيا

19:46

العقبة في مواجهة الأزمات: سقوط رافعتين وتسرب حامض الفسفوريك يبرز نقص الاستجابة الفعالة

19:14

وزيرة التنمية تؤكد أهمية مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال المنتفعين من دور الرعاية

19:11

التربية : نتوقع استلام 20 مدرسة جديدة خلال الأيام القادمة

19:08

بينيت يتحدث عن حلقة نار حول إسرائيل وغالانت يأمل بتجنب حرب واسعة

17:59

موظفو أورنج الأردن يتطوعون لتقديم جلسات تدريبية لطلاب التحدي الصيفي 2024 وذلك ضمن برنامج Engage for Change

16:59

بايدن يكشف لأول مرة سبب انسحابه.. علينا أن نهزم ترامب

16:54

المحاكم ترد 3 طعون قُدمت على القوائم الأولية للمرشحين

16:48

“تهنئة من شباب عشيرة الفواعير بنجاح سند مروان الفاعوري في الثانوية العامة”

وفيات
وفيات الأحد 11-8-2024جمال زيدان (ابو صهيب).. في ذمة الله وفيات الجمعة 9-8-2024وفيات الخميس 8-8-2024وفيات الأربعاء 7-8-2024