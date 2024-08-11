السفير الهنداوي يؤدي اليمين القانونية أمام الملك

وطنا اليوم:أدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، محمد الهنداوي بمناسبة تعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى جمهورية النمسا.

وحضر مراسم أداء اليمين، التي جرت في قصر الحسينية، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.