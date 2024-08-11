تشكيلات إدارية في الداخلية (اسماء)

وطنا اليوم:قرر وزير الداخلية مازن الفراية اجراء التشكيلات التالية في الوزارة لاعتبارات ادارية وذلك اعتبارا من تاريخ 11/08/2024 وكما يلي :
تعيين مدراء الأقضية في وزارة الداخلية المذكورين تالياً بوظيفة متصرف وهم :
– عبد الله محمد ابراهيم المحاميد
– زياد محمد سليم الموسى
– اياد فلاح حمد النعيمات
– خالد لطفي علي حمدان
– عمر “محمد حلمي” تركي الشريدة
– حاكم محمود سليمان علاونة
كما شملت التشكيلات ايضا تعيين الموظفين الإداريين من كادر وزارة الداخلية المذكورين تالياً بوظيفة مدير قضاء اعتباراً من تاريخ 12/08/2024 وهم :
– محمد ابراهيم محمد بني عطا
– جابر محمد ظاهر المشاقبة
– ثامر غازي صالح الزبن
– مراد صالح مسلم الخليفات
– سامر فالح ابراهيم التويجر
– غازي طلال نوفان العدوان