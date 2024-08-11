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تشكيلات إدارية في الداخلية (اسماء)

منذ 37 ثانية
تشكيلات إدارية في الداخلية (اسماء)

وطنا اليوم:قرر وزير الداخلية مازن الفراية اجراء التشكيلات التالية في الوزارة لاعتبارات ادارية وذلك اعتبارا من تاريخ 11/08/2024 وكما يلي :
تعيين مدراء الأقضية في وزارة الداخلية المذكورين تالياً بوظيفة متصرف وهم :

– عبد الله محمد ابراهيم المحاميد

– زياد محمد سليم الموسى

– اياد فلاح حمد النعيمات

– خالد لطفي علي حمدان

– عمر “محمد حلمي” تركي الشريدة

– حاكم محمود سليمان علاونة

كما شملت التشكيلات ايضا تعيين الموظفين الإداريين من كادر وزارة الداخلية المذكورين تالياً بوظيفة مدير قضاء اعتباراً من تاريخ 12/08/2024 وهم :

– محمد ابراهيم محمد بني عطا

– جابر محمد ظاهر المشاقبة

– ثامر غازي صالح الزبن

– مراد صالح مسلم الخليفات

– سامر فالح ابراهيم التويجر

– غازي طلال نوفان العدوان


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