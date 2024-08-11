807 ملايين دينار صادرات تجارة عمان خلال 7 أشهر

وطنا اليوم:ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 1.1 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2023، وذلك لتصدير بضائع وسلع إلى دول عربية وأجنبية.

وبحسب معطيات إحصائية للغرفة، زادت صادرات تجارة عمان خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي إلى 807 ملايين دينار، مقابل 798 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للمعطيات الإحصائية ارتفعت كذلك أعداد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الفترة ذاتها من العام الحالي بنسبة 5 بالمئة، لتبلغ 21578 شهادة، مقابل 20555 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.

وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال نفس الفترة من العام الحالي إلى العديد من البلدان، أبرزها السعودية بعدد 6111 شهادة، ودولة الإمارات العربية المتحدة 2346 ، والعراق 1438، ومصر 648، وسويسرا بعدد 18 شهادة.

وتوزعت قيمة صادرات تجارة عمان خلال الفترة ذاتها من العام الحالي على العراق 387 مليون دينار، والسعودية 64 مليون دينار، ومصر 61 مليون دينار، والإمارات بقيمة 52 مليون دينار، وسويسرا بقيمة نحو 50 مليون دينار.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت صادرات المنتجات الأجنبية “إعادة تصدير” نحو 400 مليون دينار، والصناعية 158 مليون دينار، والزراعية 104 ملايين دينار، والعربية 54 مليون دينار، والبقية لمنتجات أخرى.

يذكر أن الغرفة تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية، ضمن شروط محددة.

كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.