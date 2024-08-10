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الدعاية الانتخابية: مخالفات قانونية وغياب للعدالة

منذ ساعة واحدة
الدعاية الانتخابية: مخالفات قانونية وغياب للعدالة

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وطنا اليوم_عمان – وجه الدكتور أحمد الشناق، رسالة إلى معالي رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، معبراً عن استهجانه لصمت الهيئة المستقلة تجاه التجاوزات المتعلقة بقانون الانتخاب. وطرح الدكتور الشناق عدة تساؤلات تتعلق بعدم الالتزام بأحكام القانون فيما يخص نشر الدعاية الانتخابية وتوزيعها بعدالة بين القوائم المرشحة.

أشار الشناق إلى أن المادة 22 من قانون الانتخاب تنص على تخصيص أماكن للدعاية الانتخابية من قبل مجلس أمانة عمان والمجالس البلدية، على أن يتم توزيعها بشكل عادل بين القوائم المرشحة، مع ضرورة نشر هذه الأماكن عبر موقع الهيئة الإلكتروني. كما أكد على حظر نشر الدعاية الانتخابية في غير الأماكن المخصصة لذلك، مشيراً إلى حق الجهات المعنية في إزالة أي مخالفة لهذا البند على نفقة المرشحين دون الحاجة إلى إنذار مسبق.

وتساءل الشناق أيضاً عن سبب التأخير في إجراء القرعة لتحديد أرقام القوائم الحزبية، بالرغم من إنجاز ذلك للقوائم المحلية، داعياً الهيئة إلى توضيح الأسباب واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العدالة والشفافية في العملية الانتخابية.

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