أمنية تواصل دورها في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتباشر ببناء واحد من أكبر مراكز البيانات

أعلنت شركة أمنية – التابعة لمجموعة Beyon – إنها باشرت مؤخراً ببناء مركز بيانات جديد في العاصمة عمّان حاصل على شهادة الدرجة الثالثة (Tier III) الخاصة بتصميم وبناء وتشغيل مراكز البيانات على مستوى العالم.

وستتولى مجموعة ترايسمارت، المزود الرائد لحلول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تجهيز المركز من خلال القيام بكافة الأعمال الإنشائية والتقنية والميكانيكية، حيث يتوقع أن يكون المركز الجديد واحدا من أكبر مراكز البيانات في المنطقة، مع إمكانية التوسع لاستيعاب 400 رف (Rack)، ليعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الشركة، يهدف هذا المركز إلى تلبية احتياجات شركة أمنية المتزايدة في مجال تخزين البيانات وإدارتها، بالإضافة إلى توفير خدمات استضافة متطورة للشركات والمؤسسات، وفقاً لأعلى المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال، وبأعلى معايير الأمن والسلامة والموثوقية.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، فيصل قمحيه عن فخره بالبدء بتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الذي يعكس التزام الشركة المستمر بتقديم أفضل الخدمات لعملائها، وقال :” سنتمكن في شركة أمنية من خلال مركز البيانات المعتمد TIER III، من تعزيز قدرتنا على تلبية الطلب المتزايد على خدمات تخزين البيانات وإدارتها، إلى جانب توفير بيئة آمنة وموثوقة للشركات والمؤسسات لاستضافة بياناتها وتطبيقاتها الحيوية”.

وأضاف قمحيه:” إن شروعنا ببناء أحد أكبر مراكز البيانات في العاصمة يعكس رؤيتنا لتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات عملائنا المتنوعة. نحن ملتزمون بمواصلة الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية لدعم النمو والتطور الاقتصادي في الأردن”، معرباً عن ثقته بأن يسهم هذا المركز في تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن، ودعم مسيرة التحول الرقمي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة Trismart عبدالله الحاج ديب: “نشكر شركة أمنية على ثقتها بنا، وإيكال مهام إنشاء هذا المشروع الضخم لصالح شركتنا، وسنصل الليل بالنهار ونبذل جهودا استثنائية لجعل هذا المركز رافدا للجهود المشتركة الرامية لتعزيز مركز الأردن الريادي في تكنولوجيا المعلومات على مستوى المنطقة”.

وقال إن الاستراتيجية التي تقوم عليها شركة أمنية، في السعي لتوفير أحدث حلول الأعمال لعملائها، والدعم الاستثنائي من مجموعة Beyon للتوسع في التطوير والابتكار، بالإضافة للحماسة في العمل لدى فريق أمنية يجعلنا واثقين من قدرتنا على إنجاز هذا المشروع وفق أعلى المواصفات العالمية.

ويتمتع المركز الجديد بتصميم متطوّر، يلتزم بالمعايير العالمية لمراكز البيانات من المستوى الثالثTier III ، ووفق أحدث التقنيات، مما يمنحه جهوزية عالية، فضلا عن تزويده بنطاقات وسرعات عالية، مع إمكانية التوسع المستقبلي ليصل إلى 400 رف (Rack)، توفر المرونة اللازمة للشركات في التوسع والتكيّف مع بيئات الأعمال المتغيرة.

كما يتيح مركز البيانات Tier III لقطاع الأعمال خدمات التجميع، عبر استضافة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والبيانات الخاصة بالشركات والمؤسسات في مكان واحد وآمن وموثوق، بحيث تتولى أمنية مسؤولية تخزين البيانات وإدارتها، وتتفرّغ الشركة أو المؤسسة للقيام بأنشطتها الرئيسية، فضلا عن تزويد المركز بإمكانيات متطورة للتعافي من الكوارث، ما يضمن لعملاء أمنية استمرارية العمل دون انقطاع، وتجنّب الخسائر الناجمة عن أي توقف.

وكانت أمنية افتتحت في العام 2023، مركزيها لحلول الأمن السيبراني (SOC) وإدارة الشبكات (NOC)، ما يعكس التزام الشركة بحماية سلامة وأمن بيانات عملائها، والمراقبة المستمرة لهذه البيانات، واكتشاف التهديدات والاستجابة للحوادث السيبرانية ومعالجتها، إلى جانب توفير مراقبة وإدارة البنية التحتية للشبكات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ما يضمن الأداء الأمثل وتوفير الحلول السريعة لمشاكل الشبكات.