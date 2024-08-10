الكوفحي :رغد وسلمى نموذجا

وطنا اليوم_بقلم _الدكتور _نبيل_الكوفحي

رغد الصانع الاولى على الفرع العلمي، وسلمى هيثم الاولى على الفرع الادبي بمعدل مرتفع (٩٩،٩) لكل منهما، يعدان نموذجا للشابة المسلمة العربية الاردنية؛ في دينها وخلقها وعلمها وكفاحها ولباسها وقدرتها.

في اللقائين المصورين اللذين شاهدتهما مع صاحبتي المركز الأول شعرت بالفخر كأب لهاتين الشابتين لتفوقهما و أدبهما و رزانتهما و حسن منطقهما وسلاسته، فالشكر لله صاحب الفضل اولا كان حاضراً في حديثهما، ثم شكر الوالدين والأهل ايضا، وثالث الشكر للمدرسات والمدرسة، انما ينم عن حسن تربية وفهم لايات القران الكريم؛ ( وما بكم من نعمة فمن الله) و ( وبالوالدين احسانا) و ( لا تنسوا الفضل بينكم). كم كنت مسرورا بجمال و حشمة اللباس وبساطته الذي توجهما نموذجا للطالبات وكاني بلسان حالهما تتلوان ( ان هذا القران يهدي للتي هي أقوم)

بالتاكيد لم تكونا ممن يملأن وسائل التواصل الاجتماعي صورا للألبسة او الاحذية او ادوات التجميل او غيره من توافه الامور لمن اتخذ العلم غاية وطريقا، والا لما حققتا ما رفعن به رووس اهليهن ومعلماتهن ومدارسهن.

اتمنى عليهما ان يسجلا حلقات مصورة قصيرة كنصائح للطلاب ذكورا واناثا لتبصيرهم بقواعد ومسالك التفوق والادب، واعتقد انهما قادرات على ذلك.

ونصيحة لكل الطلاب وبالاخص الطالبات ان يتعلموا من هذين النموذجين:

#رغد_الصانع ,

#سلمى_هيثم

مبارك لكما و لاهليكما ولمعلماتكما.