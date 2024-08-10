وسائل إعلام أمريكية تتحدث عن عطل مفاجىء أصاب طائرة ترامب وهي في الجو قرب مونتانا

وطنا اليوم_أفادت وسائل إعلام بأن طائرة المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب غيرت مسارها في طريقها إلى مونتانا بسبب مشكلة ميكانيكية لكنها هبطت بسلام في مكان قريب.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن عضو في طاقم العمل في مطار “بوزمان” في مونتانا، أن طائرة ترامب هبطت بسلام في المطار.

وكان الرئيس السابق، المرشح الجهوري، متوجها لحضور تجمع انتخابي مساء الجمعة لدعم مرشح مجلس الشيوخ الجمهوري تيم شيهي، الذي يتحدى السيناتور الديمقراطي جون تيستر.

ونشرت حملة ترامب مقطع فيديو له عند الهبوط حيث قال إنه سعيد لوجوده في مونتانا لكنه لم يذكر أي شيء عن الهبوط.