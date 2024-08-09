محمد محمد محمد محمد .. حكاية أغرب اسم طالب مصري

وطنا اليوم:تزامنا مع إعلان نتائج الثانوية العامة في مصر، وما تمثله من أهمية لدى الملايين، أثار اسم أحد طلاب الثانوية جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

والطالب اسمه “محمد محمد محمد محمد محمد” ، من مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بنين، التابعة لإدارة قنا التعليمية، بصعيد مصر وحاصل على مجموع 70.85%”.

وضجت مواقع التواصل في مصر باسم الطالب المكرر إلى الجد الرابع، ورغم شعبية اسم “محمد” في مصر، إلا أن الأمر بدا غريبا لدى البعض أن تقرر عائلة تسمية الابن بنفس الاسم على مدار أجيال

فخور باسمه..وسينفذ وصية جده

من جانبه، وبحسب وسائل إعلام مصرية، قال الطالب محمد إنه فخور باسمه طوال حياته، وإنه ربما تعرض لبعض المواقف الطريفة بسببه، لكنها لم تأخذ هذا الكم من التداول والنكات والسخرية من قبل، وعبر عن شعوره بالحزن بعد تداول الكثيرين لموضوع اسمه بالسخرية على مواقع التواصل، معتبرا الأمر وصل إلى حديث غير لائق عبر المنصات المختلفة.

كما أوضح الطالب أن اسمه جاء تنفيذا لوصية جده الأول عن والده بأن يكون الاسم ممتد للحفيد الخامس، مؤكدا على فخره باسمه، وعزمه استكمال مسيرة جده الأكبر وتنفيذ وصيته، بتسمية نجله، مستقبلا، بنفس الاسم.