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التنمية : 12 طالب وطالبة من منتفعي دور الرعاية يجتازون الثانوية العامة

منذ دقيقة واحدة
التنمية : 12 طالب وطالبة من منتفعي دور الرعاية يجتازون الثانوية العامة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية نجاح 12 طالب وطالبة من منتفعي دور الرعاية التابعة للوزارة، من بينهم فتاة كفيفة، في إمتحانات الثانوية العامة “التوجيهي”.
وهنّأت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى، الطلبة الناجحين في الثانوية العامة من منتفعي دور الرعاية، معربةً عن مشاركتها وجميع موظفي وموظفات الوزارة لفرحتهم في النجاح، عقب جهود حثيثة بذلوها من المثابرة والإجتهاد تكلّلت بنجاحهم؛ الذي تفخر الوزارة بتحقيقهم له، مقدرة في ذات الوقت الجهود المبذولة من كوادر العاملين في دور الرعاية في مساعدتهم وتذليل التحديات أمامهم للوصول إلى هذه النتائج الطيبة.
وأضافت بني مصطفى أنّ الوزارة وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد تبذل كافة الجهود لدعم المنتفعين من دور الرعاية والاخذ بأيدهم نحو مستقبل مشرق، من خلال حثهم على مواصلة مسيرة التعليم والاندماج في المجتمع.


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