صندوق الزكاة يطلق مشروع حقيبتي

وطنا اليوم:أطلق وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخميس، مشروع الحقائب المدرسية ومستلزماتها من القرطاسية “حقيبتي” تزامنا مع قرب حلول العام الدراسي 2024 / 2025 الذي يدشنه الصندوق سنويا.

وقال الخلايلة، خلال الحفل الذي حضره مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، إنه تم تخصيص 20 ألف حقيبة مدرسية ذات جودة عالية، مشيرا إلى أن المشروع يهدف للتخفيف عن كاهل الأسر الفقيرة والمحتاجة مع بدء العام الدراسي، مؤكدا أن التوجيهات الملكية حثت على تنويع المشاريع والنشاطات والبرامج الخيريّة التي يقدمها الصندوق ما يحقق أكبر قدر من الاستفادة للعائلات المحتاجة والفقيرة.

وأضاف، أن المشروع يمثل سلسلة من المشاريع والبرامج الخيريّة التي ينفذها الصندوق من الرواتب الشهرية إلى كفالات الأيتام وترميم البيوت والمساعدات الطارئة والقسائم الشرائية ومساعدات نقديّة لطلبة العلم والأيتام وبناء المساكن أخيرا، مشيرا إلى استمرار الصندوق في أداء دوره وواجبه الديني والوطني والاجتماعي في تقديم العون والمساعدة للمحتاجين.

وأشار إلى الحديث النبوي الشريف (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)، مبينا “أننا في الأردن بلد الهاشميين أسرة واحدة يسود بيننا التعاون والتكاتف”.

وسلم الخلايلة، الحقائب المدرسية لمديري مديريات الأوقاف الذين سيقومون بتوزيعها على العائلات الفقيرة والمحتاجة في مناطق المملكة.

وحضر الحفل، أمين عام وزارة الأوقاف الدكتور عبدالله العقيل، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، ومدير عام صندوق الحج فؤاد كوري، ومدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف يوسف القضاة، ومدراء الأوقاف في الميدان وممثلون عن لجان الزكاة.