التربية توضح حول موعد تفعيل رابط نتائج التوجيهي

وطنا اليوم:تعلن وزارة التربية والتعليم نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، 2024 من مساء الخميس، عبر الرابط الإلكتروني: http://www.tawjihi.jo/

كما تعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا الساعة السادسة لإعلان نسب النجاح في الامتحان في الفروع كافة وأسماء الأوائل.

بدوره، أكد الأمين العام لوزارة التربية والتعليم نواف العجارمة في تصريحات صحفية أن نتائج التوجيهي هذا العام مبشرة، وهي الأعلى منذ 10 سنوات.

وطمأن العجارمة بشأن استعدادات الفنيين في الوزارة بشكل جيد لنشر رابط إعلان نتائج التوجيهي وسوف لا تحدث أي مشاكل عند إعلانها، حيث ستتاح النتائج للمواطنين في أقرب فرصة، مشيرا إلى أنه سيتم فتح الرابط قرابة الساعة الرابعة مساًء.

وأكد أن نتائج المدارس الحكومية في امتحان هذا العام مميزة وأكثر من 50% من الأوائل من المدارس الحكومية، موضحًا أنه لا يوجد علامة 100% بامتحان التوجيهي هذا العام، والطالب الأول على مستوى المملكة من الفرع العلمي.

وفي السياق ذاته أكدت مديرية الأمن العام، تكثيف إجراءاتها الأمنية والمرورية التي سيتم تطبيقها تزامنًا مع نتائج الثانوية العامة، وذلك ضمن خطة أمنية ومرورية هادفة لتوفير الأجواء الآمنة للمواطنين، ومنع الممارسات الخاطئة مثل إطلاق العيارات النارية، والمسير على شكل مواكب ومخالفة قواعد السير.

وأوعز مدير الأمن عبيدالله المعايطة تنفيذ الخطة بشكل شامل لجميع المناطق والمحافظات ووضع آليات تكفل حفظ الطمأنينة العامة، وتمنع المظاهر السلبية، مؤكدًا اتخاذ أشد الأجراءات تجاه كل ما يهدد سلامة المواطنين وأمنهم.

ووجه المعايطة إلى التعامل مع ظاهرة إطلاق العيارات النارية بشكل حازم لمنعها، واتخاذ المقتضى القانوني مع مرتكبيها في حال وقوعها، لافتا إلى أهمية التكاتف المجتمعي في سبيل منع هذه التجاوزات التي تمثل ممارسة جرمية يرفضها المجتمع.

وتشمل الخطة الأمنية والمرورية المعدة على تنسيق ميداني لرصد أي تجاوز مع إجراءات عملياتية ودوريات باللباسين المدني والعسكري للوقاية والحماية واتخاذ الإجراءات بحق مطلقي العيارات النارية.

كما تتضمن الخطة انتشارًا لاطقم وكوادر الإدارات المرورية لتنظيم الحركة المرورية وضبط السلوكيات المرورية الخاطئة مثل القيادة بتهور واستعراض أو خروج الأجسام من المركبات وإعاقة السير، وكل ما يمثل تجاوزًا لقانون السير وتهديدًا لسلامة مستخدمي الطريق.

وأشارت مديرية الأمن العام، إلى أهمية الدور التوعوي والمجتمعي الذي يقع على عاتق المجتمع بمختلف شرائحه، للمساهمة بنبذ مثل تلك المظاهر، حمايًة للمجتمع من عبث المستهترين، وترسيخًا لأمن المواطنين والمقيمين كافة.

ومن جهته، أكد مدير إدارة السير العميد فراس الرشيد، أهمية الشراكة المجتمعية في منع المخالفات والممارسات الخاطئة عند التعبير عن الفرح، التي قد تتحول إلى سبب لقتل الفرحة والخروج بنتائج مؤلمة.

وبين أن الحملات الأمنية والمرورية المنفذة من مديرية الأمن العام تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، لافتا إلى أن خطة أمنية شاملة سيتم تنفيذها مع إعلان نتائج الثانوية العامة وتتضمن محور المرور من خلال آليات رقابية مرئية وغير مرئية إضافة إلى انتشار مرتبات السير في دوريات باللباسين العسكري والمدني من خلال المباحث المرورية، لرصد المخالفات وتنظيم المرور وضمان انسيابية الحركة على الطرق دون أي عوائق.

وأضاف أنه مقارنة مع السنوات الماضية فقد تضاءلت نسبة ارتكاب المخالفات المرورية المتعلقة بمظاهر التعبير في المناسبات بفضل الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام بمتابعة وتوجيه من مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، فضلا عن الوعي العام الرافض لمثل هذه الممارسات مثل المواكب المعيقة للسير.

واستذكر مدير السير الحادث المؤلم الذي وقع الشهر الماضي لخريجين من طلبة التوجيهي الدولي وأدى إلى وفاة شابين وإصابات عدة.

وأكد الرشيد أن الاحتفال بالفضاء العام يتطلب إعطاء الطريق حقه والحفاظ على حرية الآخرين، مؤكدا أن المسير على شكل مواكب مخالفة لقانون السير، وخروج الأجسام من المركبات أثناء المسير يعرض ركابها للخطورة ومستخدمي الطريق للخطر، وسيتحمل مالك المركبة وسائقها التبعات القانونية.

وقال، إن إدارة السير أعلنت عن تخصيص رقم على تطبيق “واتسآب” للإبلاغ عن أي سلوكيات سلبية أو ممارسات خاطئة، مشيرا إلى أن الغاية منها ليس الرصد بحد ذاته، وإنما منع وقوع حوادث ينجم عنها إصابات ووفيات.

وأكد أنه في حال ارتكاب المخالفة سيتم ملاحقة مرتكبها حتى لو كان ذلك في وقت لاحق واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه المركبة وسائقها، مؤكدا على دور أولياء الأمور في إحكام الرقابة حماية لأبنائهم من حوادث مؤسفة ومتمنيا السلامة للجميع.