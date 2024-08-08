زيدون الحديد مديرا عاما لصحيفة الجوردن نيوز اليومية الإنجليزية

وطنا اليوم:قرر ناشر صحيفة الغد والجوردن نيوز الإنجليزية محمد عليان تعيين الزميل زيدون الحديد مديرا عاما لصحيفة الجوردن نيوز اليومية الناطقة باللغة الانجليزية اعتبارا من اليوم .

الزميل الحديد شغل عدة مناصب من بينها مدير عام ورئيس تحرير عدد من المجلات والصحف والمواقع الكترونية، كما وان الزميل الحديد عضو نقابة الصحفيين ولديه العديد من المقالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في عدد من الصحف العربية والاجنبية .

ومن المقرر تسلم الزميل زيدون الحديد مدير عام للصحيفة، بعد الإجراءات المقررة لاستلام مهامه الجديدة.

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