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زلزالان قويان يضربان ساحل اليابان ومخاوف من تسونامي

منذ 27 ثانية
زلزالان قويان يضربان ساحل اليابان ومخاوف من تسونامي

وطنا اليوم:ضرب زلزالان بقوة 6.9 و7.1 درجات تواليا قبالة جزيرة كيوشو في جنوب اليابان، اليوم الخميس، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ إنه لا تهديد فوريا بحدوث موجات مد عاتية “تسونامي” بسبب الزلزالين.
غير أن اليابان كانت قد أصدرت عقب الزلزال الأول تحذيرا من تسونامي، في عدة مناطق بجزيرتي كيوشو وشيكوكو في جنوب غرب البلاد، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.
ووفقا للأسوشيتد برس، فقد ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن مركز الزلزال الأول، الذي بلغت قوته 6.9 درجات بشكل مبدئي، كان قبالة الساحل الشرقي لجزيرة كيوشو الرئيسية جنوبي البلاد، وعلى عمق حوالي 30 كيلومترا.
وأصدرت السلطات تحذيرا من حدوث تسونامي، وتوقعت أن يصل ارتفاع الأمواج إلى متر واحد على طول الساحل الجنوبي لكيوشو وجزيرة شيكوكو القريبة.
وأشارت تقارير إلى وصول موجد تسونامي إلى محافظة ميازاكي في جنوب غرب اليابان.
ولم يعرف بعد ما إذا كان أي من الزلزالين قد تسبب بحدوث أضرار أو سقوط ضحايا.


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