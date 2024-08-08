الاحتلال يعلن اغتيال قيادي في حركة حماس

وطنا اليوم:زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس نائل السخل.

وادعى جيش الاحتلال أن السخل مسؤول عن سلسلة هجمات ضد أهداف “إسرائيلية”.

ويشار إلى أن السخل أسير محرر بصفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية عام 2011 والتي انبثق عنها الإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين ومنهم رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار.

وكان اعلن استشهاد السخل باستهداف إسرائيلي على القطاع قبل خمسة أيام.

دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ307، حيث كثّف الاحتلال قصفه على مناطق وسط وشمالي القطاع.

وأعلنت المقاومة في ذات الوقت تصنيعها أسلحة أثناء الحرب التي يشنها الاحتلال منذ 10 أشهر.

وفي الضفة الغربية وقعت اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم بلاطه في مدينة نابلس، في حين أصيب 3 فلسطينيين في مخيم عسكر بمدينة نابلس.