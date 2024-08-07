إحالة الطالب المصري الراقص للتحقيق.. وتعليق ناري من الأزهر

وطنا اليوم:بعد انتشار فيديو يوثق قيام طالب بوصلة رقص أمام أساتذته بالكلية وزملائه بكلية التجارة جامعة الزقازيق في مصر، أثناء الاحتفال بتخرج الدفعة وتسلمه شهادته، ما أثار استياء بعض المصريين، قررت الجامعة تحويله للتحقيق فيما دخل الأزهر على الخط بتعليق ناري.

بيان الجامعة

من جانبها، قررت جامعة الزقازيق، إحالة الطالب صاحب الواقعة للتحقيق، وأصدرت بيانا جاء فيه: “إيماء إلى الفيديو المتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى حول واقعة تجاوز أحد الخريجين والخروج عن التقاليد والأعراف الجامعية بإحدى حفلات التخرج بقاعة الاحتفالات الكبرى باستاد جامعة الزقازيق”.

وأكدت الجامعة على أهمية التمسك بالتقاليد والأعراف الجامعية والأخلاقيات والآداب العامة بالمجتمع، والتي يتم ترسيخها في نفوس أبنائها من الطلاب والطالبات.

وأضاف بيان الجامعة: “ونود التنويه إلى أن هذه الواقعة هي تصرف فردي للتعبير عن فرحة طالب بتخرجه ولكنها خرجت عن السياق العام والمألوف بشكل لا يتوافق مع خصوصية ومكانة الجامعة كبيت للعلم والعلماء، وبناء على ما سبق تم بحث الموضوع، وإحالته للتحقيق”.

تجاوز كل الحدود

بدوره، علق الدكتور عباس شومان أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على ظاهرة الرقص في حفلات التخرج وجاء ذلك بعد تكرار ظاهرة رقص الطالبات في حفلات التخرج، والتي انتشرت خلال الفترة الماضية.

وكتب “شومان” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ما يحدث في حفلات التخرج تجاوز كل الحدود، ليس من الخريجات والخريجين فقط، ولكن من بعض أولياء الأمور، وبعض هيئات التدريس!”.

كما أضاف: “ارتداء بعض أعضاء هيئة التدريس الأرواب التي يرتدونها عند منحهم شهادات الدكتوراه أثناء حفلات التخرج الراقصة إهانة للجامعات ومنتسبيها، يجب أن يحاسبوا عليها”.

وصلة رقص شعبي أثارت استياء المصريين

أتى ذلك، بعدما ظهر طالب من كلية التجارة بجامعة الزقازيق، وهو يؤدي حركات من الرقص الشعبي على أنغام إحدى أغاني المهرجانات خلال حفل تخرجه، وسط تفاعل واسع من قبل زملائه والحاضرين في القاعة، واستمر في الرقص حتى صعوده على المنصة أمام أساتذة الجامعة أثناء الاحتفالية.

فيما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع الفيديو وعبر كثيرون عن استيائهم من طريقة رقص الطالب وعدم احترامه لأساتذته على المنصة، معتبرين أن فعل الطالب ينتقص من احترامه لهم، بينما اعتبر آخرون أن فعل الطالب طبيعي وتلقائي للتعبير عن فرحته بتخرجه في الجامعة، وأن الأمر لا يستدعي كل هذا الهجوم عليه.

يذكر أن رقص الطلبة والطالبات في حفلات التخرج والمناسبات المختلفة كان يعرضهم لموجات من الانتقاد وإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر في الفترة الأخيرة.