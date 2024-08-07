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إنذار طوارئ يصل بعض الأردنيين على هواتفهم.. ما القصة؟

منذ ساعة واحدة
إنذار طوارئ يصل بعض الأردنيين على هواتفهم.. ما القصة؟

وطنا اليوم:وصلت رسائل تنبيه طوارئ الى بعض هواتف الأردنيين تتضمن “إنذار طوارئ حرج”.
وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة قال في تصريح اليوم الاربعاء، إن الرسالة تعود لنظام إنذار مبكر يتم اختباره من قبل شركة تقنية
وأضاف الهناندة، إن النظام تطوره إحدى شركات القطاع الخاص، وتم توقيع العقد معها قبل نحو عام، لتطوير نظام إنذار مبكر يصل لهواتف المستخدمين في المملكة، حال الحاجة إليه.
وأوضح، أن الرسالة التي وصلت هواتف المواطنين كانت بـ “الخطأ”، إذ كانت نية الشركة إرسال رسالة تنبيه للعديد من الهواتف، لاختبار النظام، لكنها وصلت لمعظم هواتف المواطنين.
وأشار إلى أن النظام، هو إنذار مبكر ضد الحوادث أو الكوارث غير الطبيعية، يتم إرسالها عبر الهواتف، إذ أن النظام مطبق في العديد من دول العالم.


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