بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

ولي العهد والأميرة رجوة يغادران مدينة الحسين الطبية برفقة مولودتهما الجديدة

منذ ساعة واحدة
ولي العهد والأميرة رجوة يغادران مدينة الحسين الطبية برفقة مولودتهما الجديدة

وطنا اليوم:غادر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين اليوم الأربعاء، مدينة الحسين الطبية برفقة مولودتهما الجديدة سمو الأميرة إيمان بنت الحسين.
ولدى مغادرة سمو ولي العهد والأمير رجوة، سادت اجواء من البهجة والفرح، على المتواجدين داخل المدينة الطبية، وسط تصفيق الحاضرين وزغاريد الأردنيات.
واعلن الديوان الملكي الهاشمي بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، قد رزقا، في الواقع في الثامن والعشرين من شهر محرم 1446 هجرية، الموافق للثالث من شهر آب 2024 ميلادية، بمولودة أسمياها إيمان، جعلها الله قرة عين لوالديها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:17

الملك يستقبل قائد قوات الدفاع الماليزية

15:38

الصفدي يعقد مباحثات ثنائية مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني

15:28

البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية

15:23

مجموعة الخليج للتأمين-الأردن تفتتح فرعها الجديد في الشميساني

15:21

تجارة الأردن تدعو للإسراع بإصدار نظام الإعفاءات الخاص بالطاقة المتجددة

15:11

إنذار طوارئ يصل بعض الأردنيين على هواتفهم.. ما القصة؟

15:07

ارادة ملكية بتعيين العيسوي وحسان عضوين بمجلس الأمن القومي

14:56

تجارة الأردن تدعو للإسراع بإصدار نظام الإعفاءات الخاص بالطاقة المتجددة

14:53

مجموعة الخليج للتأمين-الأردن تفتتح فرعها الجديد في الشميساني

14:51

الأمن: دوريات باللباسين المدني والعسكري لرصد المخالفات تزامنا مع نتائج الثانوية

14:46

مجلة إسرائيلية: أمازون وجوجل قدموا خدمات لجيش الاحتلال ساعدت في مراقبة سكان غزة

14:30

جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس

وفيات
وفيات الأربعاء 7-8-2024وفيات الثلاثاء 6-8-2024وفيات الإثنين 5-8-2024وفيات الأحد 4-8-2024الإتحاد العام للجمعيات الخيرية والفروع في المحافظات تنعى الرئيس السابق للإتحاد الحاج ظافر البسطامي