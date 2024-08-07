ولي العهد والأميرة رجوة يغادران مدينة الحسين الطبية برفقة مولودتهما الجديدة

وطنا اليوم:غادر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين اليوم الأربعاء، مدينة الحسين الطبية برفقة مولودتهما الجديدة سمو الأميرة إيمان بنت الحسين.

ولدى مغادرة سمو ولي العهد والأمير رجوة، سادت اجواء من البهجة والفرح، على المتواجدين داخل المدينة الطبية، وسط تصفيق الحاضرين وزغاريد الأردنيات.

واعلن الديوان الملكي الهاشمي بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، قد رزقا، في الواقع في الثامن والعشرين من شهر محرم 1446 هجرية، الموافق للثالث من شهر آب 2024 ميلادية، بمولودة أسمياها إيمان، جعلها الله قرة عين لوالديها.