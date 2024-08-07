تسجيل 3 هزات أرضية متعاقبة وسط تركيا

وطنا اليوم:سجلت ثلاث هزات أرضية متعاقبة بقوة 4.6، و4.5، و4 درجات على مقياس ريختر بمنطقة كوزان في أضنة وسط تركيا فجر اليوم الأربعاء.

وبحسب المعلومات الواردة على الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، تم تسجيل زلزال بقوة 4.6 درجات عند الساعة 05:32 بالتوقيت المحلي، ومركزه في مدينة كوزان، على عمق 7.6 كيلومتر.

وبعد دقيقة واحدة من وقوع الزلزال الأول، وقع زلزال آخر بقوة 4.5 درجات في نفس المكان. وتم قياس عمقه بـ 7 كيلومترات.

وفي الساعة 05:34 وقع زلزال آخر بقوة 4 درجات.

في غضون ذلك، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أن الفرق تواصل عمليات المسح الميداني، مؤكدا على أنها لم تواجه أي مواقف سلبية حتى الآن.

ويشار إلى أن زلزالا بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، سجل مساء الثلاثاء شاطئ حيفا غرب فلسطين المحتلة، وفقا لما أفاد به مرصد الزلازل الأردني.

وذكر المرصد، أن الزلزال وقع عند الساعة الثامنة و27 دقيقة بتوقيت الأردن بخط عرض بلغ 32.5728 وخط طول بلغ 34.8166