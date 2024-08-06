إضافة 20 حافلة لمسارات الباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء

وطنا اليوم:قالت وزيرة النقل وسام التهتموني، الثلاثاء، إن مجموع مستخدمي حافلات الباص سريع التردد (BRT) لمسارات عمّان – الزرقاء، بلغ منذ بداية التشغيل ولنهاية تموز الماضي، 991,411 راكب وراكبة.

وأضافت، خلال لقاءً جمعها ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، مع ممثلي وسائل الإعلام، عنوانها “قطاع النقل في الأردن الواقع والتحديات”. أن مجموع مستخدمي الحافلات داخل عمّان وحدها منذ بداية التشغيل ولغاية تاريخه 7,922,888 راكب وراكبة.

التهتموني، أشارت إلى أن خطة تشغيل محور (عمّان – الزرقاء) وداخل أمانة عمان الكبرى التجريبية، شملت تشغيل (100) حافلة داخل عمّان وتشغيل (48) حافلة على محور (عمان- الزرقاء) عبر شركة رؤية عمان مزودة بوسائل الدفع الإلكتروني.

وبينت أنه سيتم زيادة عدد الحافلات لمسارات عمّان-الزرقاء بواقع 20 حافلة إضافية، فيما جرى إعداد خطة مقترحة لخطوط التغذية لمشروع حافلات التردد السريع حيث سيتم خدمة مسار ومحطات مشروع حافلات التردد السريع عمان الزرقاء بشبكة خطوط مغذية للمحطات الوسطية وبالتعاون بين امانة عمان وهيئة تنظيم النقل البري.

وعن المرحلة الثانية للمشروع داخل حدود أمانة عمان الكبرى، أوضحت أنه جرى الانتهاء من الدراسات الأولية، ويتم حاليا استكمال الدراسات والتصاميم التفصيلية.

وبينت أن المشروع يتكون من ثلاثة مسارات بطول إجمالي 42.7 كم؛ الأول من تقاطع ناعور باتجاه شارع الملك عبد الله الثاني وصولا الى محطة صويلح، والثاني من محطة المحطة باتجاه شارع اليرموك- دوار الشرق الاوسط- شارع الامير حسن –دوار الجمرك – شارع الحرية – تقاطع ناعور، والثالث من تقاطع الجمرك باتجاه تقاطع مادبا من خلال شارع عمان – مادبا.

وأشارت إلى أن مسارات الخدمة المباشرة (Direct services) للمشروع، هي تقاطع ناعور، مطار الملكة علياء الدولي، تقاطع ناعور، إلى مأدبا.

وتوقعت أن يبلغ معدل أعداد المستخدمين اليومي المتوقع في العام المقبل 91,184 راكب وراكبة على المسارات الثلاثة.