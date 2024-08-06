ظاهرة غريبة.. حرائق متكررة بمنزل في مصر والمالك: كابوس لا ينتهي

وطنا اليوم:كما بأفلام الرعب والإثارة، شهد منزل صغير في محافظة الدقهلية بمصر، حرائق متكررة لم يعرف أحد أسبابها حيث يتكرر اشتعال النيران بالمنزل منذ قرابة الـ6 أشهر، دون سبب واضح.

بدأت الحرائق من الشقة المتواجدة بالدور الثاني داخل المنزل، واحترقت جميع محتوياتها، واستغاث سكان الشقة بالمطافي التي حضرت وقامت بدورها في إطفاء الحريق، إلا أنه وبعد ساعات عاد الحريق مرة أخرى في ذات الشقة دون أي أسباب.

حرائق متكررة

وقرر سكان الشقة الانتقال للسكن في الدور الأول من المنزل، ولكن لاحقهم الحريق مرة أخرى بعد مرور 3 أشهر، واحترق كل ما بداخل الشقة مرة أخرى، وكسابقتها، سيطرت قوات الدفاع المدني على الحريق، إلا أن النيران عادت إلى الاشتعال لأكثر من 11 مرة أخرى.

لا أسباب واضحة للحرائق

محمد إبراهيم مالك المنزل تحدث للعربية.نت وقال: “بدأت الحكاية منذ قرابة الـ6 أشهر قبل أيام من شهر رمضان، باحتراق الشقة في الدور الثاني للمنزل دون معرفة الأسباب، وقمنا بالبحث عن السبب من ماس كهربائي وغيره ولكن لم نجد سببا لذلك”. وأضاف أنه بعد فترة قرر وأسرته الانتقال إلى الدور الأول تجنبا لاشتعال الحريق مرة أخرى، وبعد أقل من 3 شهور عادت النيران، وأثار الحريق في الشقة الجديدة واستمرت إلى أيام متتالية، حيث قام الأهالي بالمساعدة في إطفاء النيران.

كابوس لا ينتهي

وإستطرد مالك العقار: “احترق كل شيء في المنزل لم يبق سوى الرماد وأصبحنا نعيش في الشارع ولم نعرف أسباب حريق الشقق منذ 6 شهور، وقررنا العيش بمنزل آخر”، فيما طالب بمساعدته لفهم ما جرى، ومعرفة أسباب هذه الحرائق المتكررة التي عانى منها وأسرته على مدار أشهر طويلة، كانت بمثابة الكابوس الذي لا ينتهي.