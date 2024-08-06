4 شهداء وجرحى باقتحامات ليلية متواصلة للضفة الغربية

وطنا اليوم:استشهد 4 فلسطينيين فجر اليوم الثلاثاء وأصيب 7 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة عقابا شمالي مدينة طوباس، شمال شرق الضفة الغربية المحتلة .

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان استشهاد الشاب نور محمد الياسين (19 عاماً)، والشاب عميد ياسين غنام (19 عاماً) وكلاهما من بلدة عقابا.

وقالت وزارة الصحة إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية الى محيط المستشفى التركي الحكومي في طوباس، وأطلقت النار صوب المواطنين ما أدى الى استشهاد الطفل بلال عز الدين صوافطة (14 عاماً)، من مدينة طوباس. وكان مصدر طبي في المستشفى التركي الحكومي في طوباس أفاد في وقت سابق مساء الاثنين، باستشهاد الشاب أيسر أبو عرة (37 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة في الرأس.